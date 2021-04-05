Portugal reabre museos, terrazas y escuelas tras 2 meses de cierre

(Reuters) - Portugal impuso un confinamiento en enero para controlar lo que entonces era el peor aumento de Covid-19 del mundo, pero las reglas estrictas se han relajado gradualmente desde el 15 de marzo, cuando reabrieron peluquerías, librerías y escuelas para alumnos más jóvenes.

El lunes, las terrazas de cafés y restaurantes, museos, ferias y mercados no alimentarios, pequeñas tiendas, escuelas intermedias y gimnasios pudieron abrir sus puertas.

Te puede interesar: India registra más de 100 mil casos de Covid-19 en 24 horas

Los ojos de Pedro Costa brillaban de alegría cuando Portugal entró el lunes en la segunda fase de relajación del confinamiento de Covid-19, lo que le permitió finalmente dar la bienvenida a los clientes leales a su pequeño kiosco de café en el corazón de Lisboa.

"Este confinamiento fue más doloroso, pero es positivo que estemos reabriendo", dice Costa, de 30 años. "Es el mejor día: el reinicio. Es hora de avanzar y espero que no necesitemos dar un paso atrás".

En el gimnasio Lemonfit de Lisboa, la coordinadora Joana Silva, de 33 años, está encantada de ayudar a las personas a ponerse en forma después de más de dos meses de cierre.

"El impacto que tuvo el coronavirus en los gimnasios fue devastador", dice Silva, mientras cerca suyo hacen ejercicio los primeros en regresar. "Aún lo estamos evaluando, pero sin duda fue desastroso, no solo a nivel financiero sino también físico y psicológico".

Te puede interesar: Pandemia Covid-19 aumenta tasas de mortinatos y mortalidad materna

Portugal ha sufrido 823.355 casos de coronavirus y 16.879 muertes, pero las tasas de infección se han ralentizado. Si la situación continúa mejorando, los cines, los centros comerciales, los espacios interiores de los restaurantes y otros negocios no esenciales reabrirán en dos semanas.

