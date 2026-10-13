¿Regresó el COVID-19? Alertan por posible brote en primaria; 19 niños presentan síntomas

La posibilidad de un brote de COVID-19 en una escuela primaria encendió las alertas sanitarias luego de que se reportaran 19 casos de infecciones respiratorias entre alumnos de un plantel educativo del municipio de Carmen, en Campeche. Ante esta situación, la Secretaría de Salud realizará un estudio epidemiológico para investigar los casos y determinar si existe algún riesgo para la comunidad escolar.

¿Qué se sabe de los 19 casos de infecciones respiratorias?

De acuerdo con la información proporcionada por Orlando Alvarado, se tuvo conocimiento de 19 alumnos que presentaron infecciones de las vías respiratorias en el plantel educativo ubicado en el municipio de Carmen.

“Se reportaba que habían 19 niños con casos de infecciones de vía respiratoria. Ahorita ya nosotros hicimos contacto con la Jurisdicción Sanitaria Número 3, y verificar si hay alguna riegos”, detalló el funcionario.

A partir de este reporte, la Secretaría de Salud dará seguimiento a la situación mediante un estudio epidemiológico, cuyo objetivo será conocer las características de los casos e identificar si existe algún riesgo para los estudiantes.

Hasta el momento, no se ha confirmado que las infecciones respiratorias estén relacionadas con el coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, por lo que las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes antes de determinar el origen de los casos.

Por esta razón, el reporte de los 19 casos de infecciones respiratorias no significa que exista un brote de coronavirus en la escuela primaria.

¿Qué es el COVID-19 y cuáles son sus síntomas?

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Puede afectar a personas de distintas edades y provocar síntomas que van desde leves hasta cuadros graves, dependiendo de factores como el estado de salud y las condiciones particulares de cada paciente.

Entre sus manifestaciones más comunes se encuentran la fiebre, la tos, el dolor de garganta, la congestión nasal, el cansancio y el dolor de cabeza. En algunos casos también pueden presentarse dificultad para respirar y otros síntomas que requieren valoración médica.

Debido a que varias de estas manifestaciones pueden coincidir con las de otras infecciones respiratorias, no es posible identificar la causa de una enfermedad únicamente por los síntomas. Para determinar si se trata de COVID-19 u otro padecimiento, es necesario recurrir a una valoración médica.

