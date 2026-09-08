Notas
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¡Resultados en picada! Morena atribuye rezago educativo de prueba PISA a la pandemia por Covid-19
Tras ocho años de la implementación de “La Nueva Escuela Mexicana”, Morena adjudicó el fracaso de los resultados de la prueba PISA a la pandemia por Covid-19.
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Gobierno de Trump relanza teoría sobre el origen del COVID-19 y apunta a fuga de laboratorio de China
El gobierno de Trump reavivó el debate sobre el COVID-19 al respaldar la teoría del laboratorio China; Estados Unidos retomó un informe que cuestiona el origen del virus.
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"Esto no es otro COVID": El jefe de la OMS lanza mensaje desde Tenerife al supervisar operativo del crucero con hantavirus
La OMS lanza un mensaje de calma a Tenerife ante la llegada del crucero MV Hondius con casos de hantavirus.
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¿El hantavirus se contagia tan fácil como el coronavirus? Esto dicen los expertos
Expertos virólogos explican que hay bajo riesgo de contagio del hantavirus; la OMS enfatizó que no es la misma situación que en 2020 llevó a la pandemia.
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Vacuna Patria: El fracaso de 973 millones de pesos que terminó en el olvido
Mil 825 días han pasado y la Vacuna Patria sigue sin aparecer. El gobierno gastó 973 millones de pesos en un biológico que, según expertos, ya ni siquiera sirve contra el virus actual.
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Rusia aplica su primera vacuna contra el cáncer; esto se sabe
Rusia administra la primera vacuna personalizada contra melanoma y abre una nueva era médica en la lucha contra el cáncer; lo que se sabe de Neooncovac.