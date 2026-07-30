Gobierno de Trump relanza teoría sobre el origen del COVID-19 y apunta a fuga de laboratorio de China

La administración de Trump volvió a colocar el origen del COVID-19 en el centro del debate internacional al relanzar la postura de la Casa Blanca que sostiene que la pandemia probablemente comenzó por un incidente relacionado con un laboratorio China, específicamente el Instituto de Virología de Wuhan.

La publicación retoma las conclusiones del Subcomité Selecto sobre la Pandemia de Coronavirus de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que atribuye mayor peso a esa hipótesis que a un origen natural del virus.

El reposicionamiento de esta teoría no implica que exista un consenso científico definitivo sobre el origen del SARS-CoV-2; mientras la Casa Blanca y el informe legislativo respaldan la posibilidad de una fuga de laboratorio, distintas agencias de inteligencia estadounidenses y sectores de la comunidad científica mantienen posturas diferentes, por lo que el origen del virus continúa sin resolverse de manera concluyente.

La Casa Blanca convierte la fuga de laboratorio en su postura oficial

El nuevo apartado difundido por la administración estadounidense sostiene que la explicación más probable para el inicio de la pandemia es un accidente ocurrido durante investigaciones relacionadas con la llamada "ganancia de función" en Wuhan.

Además, cuestiona el manejo de la emergencia sanitaria por parte de diversas instituciones y exfuncionarios, entre ellos Anthony Fauci, la Organización Mundial de la Salud y otras dependencias que participaron en la respuesta inicial frente al coronavirus.

La publicación también recupera un informe elaborado por un comité de mayoría republicana después de una investigación de dos años, documento que la actual administración presenta como uno de los principales respaldos de su posición sobre el origen del virus.

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El informe del Congreso apunta al Instituto de Virología de Wuhan

Entre los argumentos expuestos, el reporte sostiene que investigadores del Instituto de Virología de Wuhan desarrollaban estudios con coronavirus y que algunos proyectos incluían experimentos de "ganancia de función".

Asimismo, menciona información de inteligencia estadounidense y testimonios recopilados durante la investigación legislativa para sostener que la hipótesis de una fuga accidental merece mayor consideración.

El documento también hace referencia a evaluaciones emitidas en años recientes por distintas agencias de inteligencia de Estados Unidos; algunas consideran probable un incidente de laboratorio con distintos niveles de confianza, mientras otras continúan inclinándose por un origen natural mediante transmisión de animales a humanos.

El debate sobre el origen del COVID-19 sigue abierto

Aunque la administración de Trump reafirmó la teoría del laboratorio China, la discusión científica permanece vigente; organismos de investigación y especialistas han señalado que todavía no existe una prueba definitiva que cierre el debate sobre cómo comenzó la pandemia.