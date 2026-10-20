Posible ciclón “Vance” avanza sobre el Pacífico: aumenta a 90% su probabilidad de formación

El Océano Pacífico sigue muy activo, y rumbo a la recta final de la temporada de huracanes 2026, se espera que una nueva zona de baja presión pueda evolucionar en el posible ciclón “Vance”.

Luego de que la tormenta tropical “Trudy” comenzara a debilitarse, este nuevo sistema presenta una alta probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días, pero ¿afectará a México?

Zona de baja presión podría convertirse en el ciclón “Vance”

La zona de baja presión que permanece bajo vigilancia podría convertirse en el próximo ciclón tropical de la temporada en el Pacífico y recibir el nombre de “Vance”.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este fenómeno se localiza al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, además de que incrementó a 80% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas.

Mantiene el 90% de desarrollo en 7 días, y en caso de seguir esta tendencia, se podría formar la depresión tropical en mar adentro.

Se localiza a 495 km al sur-suroeste de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplaza hacía el oeste a una velocidad de 16 km/h, por lo que hasta el momento no se esperan afectaciones en territorio mexicano.

Se pronostica la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de #Oaxaca y #Chiapas. https://t.co/ATTg3DdY5f — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 19, 2026

¿Cuántos ciclones faltan para terminar la temporada de huracanes en el Pacífico?

La temporada de huracanes en el Pacífico concluye oficialmente el 30 de noviembre, por lo que durante octubre todavía pueden desarrollarse nuevos sistemas tropicales.

La lista de nombres para 2026 contempla a “Vance” como uno de los nombres que podrían utilizarse si se forma otra tormenta tropical, pero no existe una cantidad acertada de ciclones que deban desarrollarse antes de que termine la temporada.

Incluso pueden formarse más sistemas o la actividad puede disminuir antes de la fecha en que acaba la temporada de huracanes. Hasta ahora, se han formado al menos 19 ciclones tropicales con la llegada de “Trudy”.

¿Por qué el Pacífico está tan activo en 2026?

Uno de los factores que influyó en la temporada de huracanes 2026 fue “El Niño”, un fenómeno climático natural que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial.

Cuando las temperaturas del mar aumentan, puede haber más energía y humedad disponibles para alimentar algunos sistemas tropicales.

Esto puede favorecer su desarrollo o intensificación cuando también se presentan otras condiciones adecuadas, como una atmósfera húmeda y vientos favorables.

