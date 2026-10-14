Los estados en alerta por lluvias intensas ante la evolución de “Trudy” de depresión a tormenta tropical

México solo tomaba un ligero respiro después del huracán “Simón” y la post-tormenta “Rachel”, cuando la depresión tropical 21-E evolucionó rápidamente en el ciclón “Trudy”, que amenaza con convertirse en huracán frente a las costas del país.

Debido a que su trayectoria indica que la tormenta tropical “Trudy” podría girar hacia México, muy cerca de Jalisco y Colima, estos estados esperan fuertes lluvias en los próximos días.

Evolución de “Trudy” de depresión a tormenta tropical: esta es su trayectoria prevista

"Trudy” se localiza en el océano Pacífico, a unos 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero y mil 255 km al sureste de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 13 km/h. Aunque se encuentra lejos de México, se espera que en los próximos días tome rumbo hacia costas nacionales.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) alertó que el suroeste y centro-occidente de México deben vigilar la evolución de “Trudy”, ya que el pronóstico indica que podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 3.

Estados en alerta por lluvias gracias a la tormenta tropical “Trudy”

Todo indica que la actual tormenta tropical evolucione a huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, especialmente cuando su centro se ubique al sur de Guerrero y Michoacán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sistema de forma gradual ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en los siguientes estados:



Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Oaxaca

Se pronostica que el s ábado 17 de octubre se situé en la costa de Michoacán, trayendo importantes precipitaciones para las costas y el centro del país.

¿”Trudy” tocará tierra en México?

Aunque es muy pronto para determinar el impacto de “Trudy” sobre México, el SMN prevé que llegue como huracán de categoría 3 muy cerca de Jalisco.

Aunque no se prevé que toque tierra, su cercanía a las costas podría provocar fuertes lluvias en gran parte del estado. Sin embargo, su trayectoria podría cambiar debido a las condiciones atmosféricas en el océano Pacífico, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas.

