Metformina a 2 mil 300 pesos: Exhiben presuntos sobreprecios en compras del IMSS

Las compras de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vuelven al centro de los cuestionamientos por presuntos sobreprecios y contratos millonarios otorgados por adjudicación directa a una empresa relacionada con personas cercanas a Morena.

De acuerdo con la información presentada en el reportaje, la empresa ferretera Poyago cerró 2023 con 11 contratos que sumaron 195 millones de pesos para suministrar metformina a delegaciones del IMSS en Tabasco, Michoacán y Tlaxcala.

El señalamiento apunta a una diferencia significativa en los precios: mientras las cajas adquiridas a través de Poyago habrían costado 2 mil 300 pesos, otras compras del mismo medicamento se habrían realizado por 210 pesos. Estas cifras representan un presunto sobreprecio que requiere esclarecerse mediante la revisión de los contratos y sus condiciones.

Cuestionan proveedores y atención médica

El reportaje también menciona a Jorge Amílcar Olán, señalado como cercano a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como el caso de ventiladores usados e inservibles atribuidos a León Manuel Bartlett, hijo del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett.

En paralelo, trabajadores del IMSS protestaron frente a Palacio Nacional ante los señalamientos contra el personal de salud. Uno de ellos resumió su inconformidad: “En la pandemia me llamaban héroe, hoy me llaman delincuente”.

Los empleados denunciaron problemas de desabasto de medicamentos, citas prolongadas, falta de equipos y sobrecarga laboral. El caso plantea interrogantes sobre la transparencia en las compras públicas y las condiciones en que se presta la atención médica a los derechohabientes.