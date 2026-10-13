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¿Ir al súper te sale cada vez más caro? El precio de la canasta básica para la primera quincena de octubre

El precio de la canasta básica registró un ligero aumento para las primeras semanas de octubre, impactando en el bolsillo de millones de mexicanos.

Precio de la canasta básica en México: Alimentos que subieron de precio durante octubre 2026
Precio de la canasta básica en México|INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Escrito por: Fernanda Benítez

Un golpe al bolsillo de los mexicanos. La canasta básica en México registró un ligero aumento durante los primeras semanas de octubre 2026 en el precio de los alimentos y productos que la conforman, impactando el presupuesto familiar de millones de mexicanos.

Recuerda que el costo de la canasta básica podría variar dependiendo del establecimiento al que acudas a comprar los productos.

¿A cuánto está la canasta básica en México para octubre?

El precio de la canasta básica para la primera quincena de octubre 2026 se ubica entre los $734.20 hasta los $922.50 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el costo de surtir la despensa en México se ubica en $2 mil 128.84 pesos por una familia de cuatro integrantes; su estimación se ha mantenido en esa cifra desde principios del año.

Productos que subieron de precio en México en octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió la lista de alimentos, productos y servicios, que registraron un aumento en su precio durante las últimas semanas de septiembre, impactados por la inflación de México.

  • Jitomate.
  • Cebolla.
  • Transporte aéreo.
  • Otras frutas.
  • Educación Primaria.
  • Gas doméstico LP.
  • Pollo.
  • Educación Universidad.
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías.
  • Vivienda propia.

¿A cuánto está el kilo de jitomate y cebolla en México?

El jitomate registró un aumento del 30.25%, mientras que la cebolla incrementó un 23% durante el noveno mes del año, según el INEGI.

El precio de la cebolla se ubica entre los $25 hasta los $70 pesos el kilo en México, en distintas zonas del país, según datos del "Quién es Quién en los Precios" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, el precio del jitomate oscila entre los $20.90 hasta los $69.90 pesos el kilo en nuestro país.

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.

  • Transporte y combustible: El aumento de la gasolina encarece la logística y el traslado de algunas frutas, verduras e incluso carne desde el campo hasta los mercados.
  • Mal clima en México: Las sequías, heladas o lluvias fuera de temporada, afectan las cosechas de algunos productos como el jitomate, la papa, cebolla y aguacate.
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