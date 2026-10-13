¿Ir al súper te sale cada vez más caro? El precio de la canasta básica para la primera quincena de octubre

Un golpe al bolsillo de los mexicanos. La canasta básica en México registró un ligero aumento durante los primeras semanas de octubre 2026 en el precio de los alimentos y productos que la conforman, impactando el presupuesto familiar de millones de mexicanos.

Recuerda que el costo de la canasta básica podría variar dependiendo del establecimiento al que acudas a comprar los productos.

¿A cuánto está la canasta básica en México para octubre?

El precio de la canasta básica para la primera quincena de octubre 2026 se ubica entre los $734.20 hasta los $922.50 pesos por familia , según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el costo de surtir la despensa en México se ubica en $2 mil 128.84 pesos por una familia de cuatro integrantes; su estimación se ha mantenido en esa cifra desde principios del año.

#MañaneraDelPueblo ¿Quién es Quién en Primera Necesidad? Del 28 de septiembre al 2 de octubre, Chedraui Campeche registró el precio más bajo de la canasta #PACIC, con $734.20. En contraste, Walmart Culiacán reportó el precio más alto, de $922.50, precio que rebasa el límite de $910 establecido en el acuerdo. La diferencia entre ambos establecimientos fue de $188.30. En el monitoreo semanal realizado en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX; Saltillo y Mérida, los precios de la canasta se mantuvieron por debajo del límite de $910. En Álvaro Obregón, Bodega Aurrerá Santa Lucía registró el precio más bajo, con $793.50, mientras que La Comer El Olivar presentó el más alto, de $843.20. En Saltillo, Soriana Híper Coss ofreció la canasta a $807.90, el precio más bajo, mientras que Walmart Galerías Saltillo registró el más alto, de $880. Finalmente, en Mérida, Chedraui Selecto Mérida presentó el precio más bajo, con $817.80, y Soriana Híper Plaza Canek 110, el más alto, con $844.50. — Profeco (@Profeco) October 12, 2026

Productos que subieron de precio en México en octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió la lista de alimentos, productos y servicios, que registraron un aumento en su precio durante las últimas semanas de septiembre, impactados por la inflación de México.



Jitomate.

Cebolla.

Transporte aéreo.

Otras frutas.

Educación Primaria.

Gas doméstico LP.

Pollo.

Educación Universidad.

Loncherías, fondas, torterías y taquerías.

Vivienda propia.

¿A cuánto está el kilo de jitomate y cebolla en México?

El jitomate registró un aumento del 30.25%, mientras que la cebolla incrementó un 23% durante el noveno mes del año, según el INEGI.

El precio de la cebolla se ubica entre los $25 hasta los $70 pesos el kilo en México, en distintas zonas del país, según datos del "Quién es Quién en los Precios" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, el precio del jitomate oscila entre los $20.90 hasta los $69.90 pesos el kilo en nuestro país.

En septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 146.075 y representó un aumento de 0.42% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.45%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.75% subyacente ▪️2.45% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/4a4Xjvvnt8 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 8, 2026

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.

