¿Te rindió menos la ‘quincena’? Inflación en México se ‘acelera’ en agosto 2026; lista de productos que subieron de precios
La inflación en México se acelera para el octavo mes del año, impactando en el precio de algunos productos y servicios como el huevo, cebolla, entre otros.
¿Un golpe más al bolsillo de los mexicanos? La inflación en México registró un aumento importante para agosto 2026, tras sumar varios meses consecutivos a la baja. Estos son los productos, alimentos y servicios que subieron de precio para el octavo mes del año.
La inflación continúa alejándose del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este año.
¿Cómo está la inflación en México para agosto 2026?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación de México se ubicó en 3.26% en el mes de agosto 2026, ubicándose arriba de los 3.12% registrados en julio.
Por otro lado, la inflación subyacente, considerada para medir el precio de los productos y alimentos del país, se ubicó en 3.88% para el octavo mes del año.
En agosto 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.462 y representó un aumento de 0.20% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.26%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 9, 2026
Por componente, la inflación anual fue la siguiente:
▪️3.88% subyacente… pic.twitter.com/jkTq0tgD2y
Lista de productos y alimentos que subieron de precio en agosto 2026
¡A preparar la cartera! El INEGI compartió la lista de alimentos, productos y servicios que subieron de precio para el octavo mes del año; te compartimos los artículos que fueron impactados por la inflación.
- Cebolla
- Chile serrano
- Limón
- Huevo
- Otras frutas
- Servicios de taxi
- Servicios de Universidad
- Colectivo
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías
- Vivienda propia
Hace unos días, el huevo registró un aumento alarmante en México, alcanzado los $80 pesos el kilo principalmente en regiones cercanas a la frontera.
Por su parte, el precio de la cebolla se ubica en los $31.53 pesos el kilo en agosto 2026, según los datos más recientes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Recuerda que el costo de cada producto dependerá del lugar y establecimiento en el que adquieras los artículos o servicios.
¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?
El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.
Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:
- Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.
- Reducción del poder adquisitivo
- Endeudamiento y menor capacidad de ahorro
- Impacto en negocios
- Efectos macroeconómicos