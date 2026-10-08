¿Sube el precio del jitomate y cebolla? Inflación en México repunta en septiembre 2026; productos más caros

Otro golpe al bolsillo de los mexicanos. La inflación en México registró un nuevo aumento importante para septiembre 2026, impactando la economía de millones de familias; te compartimos los alimentos, productos y servicios que más subieron de precio.

El jitomate y la cebolla continúan coronándose como los alimentos que más aumentaron su costo durante el noveno mes del año.

¿Cómo está la inflación en México para septiembre 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación de México se ubicó en 3.45% para la septiembre 2026 , ubicándose arriba de los 3.26% registrados en el mes de agosto. Suma tres alzas consecutivas.

La inflación continúa alejándose del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este año.

Por otro lado, la inflación subyacente, considerada para medir el precio de los productos y alimentos del país, se ubicó en 3.75% para el noveno mes del año.

En septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 146.075 y representó un aumento de 0.42% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.45%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.75% subyacente ▪️2.45% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/4a4Xjvvnt8 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 8, 2026

¿Qué productos subieron de precio en México durante septiembre?

El INEGI compartió la lista de alimentos, productos y servicios que subieron de precio para septiembre; te compartimos los artículos que fueron impactados por la inflación.



Jitomate.

Cebolla.

Transporte aéreo.

Otras frutas.

Educación Primaria.

Gas doméstico LP.

Pollo.

Educación Universidad.

Loncherías, fondas, torterías y taquerías.

Vivienda propia.

El jitomate registró un aumento del 30.25%, mientras que la cebolla incrementó un 23% durante el noveno mes del año.

¿Qué productos subieron de precio en México?|INEGI

¿A cuánto está el kilo de jitomate y cebolla en México?

El precio de la cebolla se ubica entre los $25 hasta los $70 pesos el kilo en México, en distintas zonas del país, según datos del "Quién es Quién en los Precios" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, el precio del jitomate oscila entre los $20.90 hasta los $69.90 pesos el kilo en nuestro país.

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

