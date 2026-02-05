Precio del aguacate hoy: El costo de un kilo en México este jueves 5 de febrero

A pocos días del Super Bowl LX, el "oro verde" mexicano está en la mira de todos. Ya sea para el guacamole del fin de semana o la comida diaria, el precio del aguacate ha mostrado variaciones importantes. Según los últimos reportes del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el costo del fruto experimenta una ligera volatilidad por la alta demanda de exportación.

Aquí te detallamos los precios actualizados para este jueves 5 de febrero.

¿Cuánto cuesta un kilo de aguacate en CDMX 2026?

En la capital del país, los precios varían drásticamente dependiendo de dónde realices tu compra. Para este 5 de febrero, el monitoreo de "Quién es Quién en los Precios" de la Profeco indica que el aguacate Hass en supermercados de la CDMX oscila entre los $33.45 y los $79.00 pesos por kilo.

Pero, ¡ojo! Si buscas opciones más económicas, la Central de Abasto de Iztapalapa y los mercados populares ofrecen mejores tarifas. En estos puntos de venta mayorista y menudeo, el precio promedio se mantiene más estable, ubicándose entre los $40.00 y $45.00 pesos por kilo, siendo una opción más accesible para el consumidor local frente a las cadenas de autoservicio.

Precio del aguacate hoy jueves 5 de febrero en otras regiones

La franja de precios cambia según la cercanía con las zonas productoras y los costos de logística. Aquí te dejamos la lista del costo por kilo en los principales estados para este jueves:



Estado de México: Es una de las zonas más baratas, con precios desde $30.00 hasta $69.00 pesos .

Es una de las zonas más baratas, con precios desde hasta . Michoacán: En la cuna del aguacate, se puede encontrar desde $29.80 hasta $64.90 pesos .

En la cuna del aguacate, se puede encontrar desde hasta . Jalisco: El kilo cotiza entre $34.80 y $70.00 pesos .

El kilo cotiza entre y . Puebla: Se mantiene en un rango de $34.50 a $69.90 pesos .

Se mantiene en un rango de a . Chiapas: Registra los precios más altos del país, alcanzando hasta $90.00 pesos el kilo en algunas zonas.

Registra los precios más altos del país, alcanzando hasta el kilo en algunas zonas. Nuevo León: Oscila entre $32.99 y $64.95 pesos.

¿Qué estados mandan aguacate mexicano para el Super Bowl?

El Super Bowl 2026 no solo es un evento deportivo, sino el pico máximo de exportación para el campo mexicano. Para la edición de este año, dos estados son los protagonistas indiscutibles de enviar miles de toneladas de aguacate Hass a Estados Unidos :



Michoacán: Sigue siendo el rey de la exportación, aportando el 88% del volumen total enviado al extranjero. Municipios como Uruapan, Tancítaro y Peribán lideran los envíos. Jalisco: Se consolida como el segundo gran exportador, contribuyendo con cerca del 12% del total.

Gracias a esta producción conjunta, se garantiza que no falte guacamole en las mesas de los aficionados durante el gran juego del domingo.