¡Dólar a la baja! Aprovecha el precio de hoy lunes 19 de enero, ¿conviene comprar?

El mercado global arranca la semana en estado de shock. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó una nueva amenaza arancelaria que ha encendido las alarmas en el Viejo Continente: un impuesto adicional del 10% a las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Gran Bretaña. ¿El motivo? Una presión extrema para que se permita a Estados Unidos la compra de Groenlandia.

Ante este escenario de incertidumbre, el dólar perdió terreno este lunes, ya que los inversionistas corrieron a refugiarse en monedas más estables ante crisis geopolíticas, como el franco suizo, provocando un movimiento de "aversión al riesgo" en las bolsas mundiales.

Precio del dólar hoy 19 de enero de 2026 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se mantiene atento a la volatilidad internacional. Se ubica en $16.08 pesos a la compra y en $17.79 pesos a la venta. El valor del dólar interbancario de referencia refleja el nerviosismo por las tensiones comerciales.

Precio del dólar canadiense hoy 19 de enero

El precio del dólar canadiense amanece con movimientos moderados debido a la cercanía comercial con EE. UU ., situándose en un estimado de $13.30 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes para la compra y 10.55 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy lunes 19 de enero?

El Bitcoin se ve afectado por la incertidumbre global y el movimiento de los capitales hacia refugios tradicionales. La criptomoneda registra una baja y cotiza en $92,955.30 dólares por unidad, que representa una baja del 0.74 desde su último cierre. Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,638,659.54 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 19 de enero?

Los precios del petróleo abren la semana con caídas, ante el temor de que una nueva guerra comercial entre EE. UU. y Europa frene el crecimiento económico y, por ende, la demanda de combustible.

El precio del barril es de:

