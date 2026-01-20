¿Momento de comprar? El dólar sufre su peor caída en un mes y así está su precio en ventanilla

El dólar estadounidense vive este martes su jornada más difícil en semanas, encaminándose a su mayor caída diaria desde mediados de diciembre. El índice del dólar, que mide su fuerza frente a las principales monedas del mundo, se hundió un 0.7% debido al nerviosismo que generan las amenazas de la Casa Blanca hacia Europa por el control de Groenlandia.

Este conflicto ha provocado que los inversionistas huyan de las acciones y bonos de Estados Unidos , buscando refugio en el euro y la libra esterlina. En pocas palabras: el miedo a la inestabilidad política de Estados Unidos está haciendo que el dólar pierda terreno frente a casi todas las monedas.

Precio del dólar hoy 20 de enero de 2026 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca refleja esta caída global, ofreciendo una oportunidad para quienes necesitan comprar divisas. Se ubica de la siguiente manera:



Compra: $15.95 pesos

pesos Venta: $18.55 pesos

El valor del dólar interbancario de referencia se sitúa en los $17.48 pesos para este martes, mostrando una clara tendencia a la baja. Es importante señalar que el tipo de cambio puede variar dependiendo a la sucursal en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 20 de enero

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca amanece con un ligero ajuste tras la volatilidad de su vecino, cotizando en $10.55 pesos a la compra y $13.34 pesos a la venta en ventanilla bancaria.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy martes 20 de enero?

El Bitcoin intenta estabilizarse tras las caídas de ayer, aunque el sentimiento de riesgo sigue presente. La criptomoneda cotiza en $92,923.87 dólares por unidad. Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,602,851.58 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 20 de enero?

Los precios del petróleo presentan un ligero repunte este martes. La debilidad del dólar suele abaratar el crudo para compradores con otras monedas, lo que ha detenido la caída que vimos ayer por el miedo a los aranceles.

El precio del barril es de:

