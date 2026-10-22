¿Se dispara el dólar? Esto cuesta comprar y vender la divisa hoy 21 de octubre

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron ganancias este miércoles 21 de octubre de 2026, impulsadas principalmente por el desempeño de las acciones tecnológicas en Estados Unidos; mientras tanto, el dólar se cotiza en Banco Azteca en 17 pesos a la compra y 19.19 pesos a la venta, en una jornada en la que los precios del petróleo se mantuvieron cerca de máximos recientes.

Bolsa Mexicana de Valores avanza casi 1.5%

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 70 mil 249.54 puntos, con un avance de 1.43 %, equivalente a 990.96 unidades.

Otros indicadores mexicanos también registraron números positivos; el índice de empresas de mediana capitalización subió 1.47 %, mientras que el de grandes compañías avanzó 1.53 %; por su parte, el indicador relacionado con los fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAS) ganó 0.8%.

Wall Street cierra en terreno positivo por las tecnológicas

En Estados Unidos, los tres principales indicadores bursátiles terminaron al alza. El Nasdaq encabezó las ganancias con un incremento de 1.05%, hasta los 26 mil 702.86 puntos; el S&P 500 avanzó 0.58%, a 7 mil 757.17 unidades, y el Dow Jones subió 0.69%, para ubicarse en 52 mil 856.09 puntos.

El impulso provino del sector tecnológico y las expectativas relacionadas con la inteligencia artificial; SpaceX subió 7.8%, mientras que Super Micro Computer ganó 9.6% tras presentar perspectivas financieras favorables. En contraste, Netflix cayó 5.3%, afectada por previsiones de ganancias inferiores a las esperadas.

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¿En cuánto está el dólar en Banco Azteca?

Para quienes necesitan comprar o vender dólares, Banco Azteca reporta los siguientes precios:



Compra: 17 pesos por dólar.

Venta: 19.19 pesos por dólar.

La cotización puede variar durante el día, por lo que conviene verificar el precio vigente antes de realizar una operación.

Petróleo: El Brent supera los 108 dólares

El petróleo Brent cerró en 108.82 dólares por barril, con un ligero avance de 0.03%, mientras que el crudo estadounidense WTI terminó en 97.15 dólares, una caída de 0.7%.

Aunque ambos precios retrocedieron desde sus máximos intradía, el crudo se mantiene en niveles elevados. Estos movimientos importan porque el petróleo influye en los costos de transporte y producción, factores que pueden repercutir en los precios de bienes y servicios que pagan las familias.