¡El dólar no para de subir y supera los 18 pesos! Tipo de cambio en México para este jueves

¡No para de subir! El precio del dólar estadounidense registró un importante aumento para el inicio de este jueves, superando los 18 pesos tras dos días consecutivos de alzas. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 24 de septiembre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.05 pesos la compra y se vende en $18.29 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este jueves 24 de septiembre 2026.

La moneda estadounidense alcanzó un nuevo máximo de dos meses tras un fuerte repunte impulsado por las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, luego de sólidos datos económicos y un cambio de discurso más restrictivo.

El dólar estadounidense supera los 18 pesos en México.|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 24 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.60 pesos la compra y se vende a $13.44 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 24 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El dólar canadiense se acerca a los 14 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 24 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 24 de septiembre 2026 en 83 mil 871 pesos por unidad, registrando una importante baja de 0.60% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su tercera pérdida consecutiva para la penúltima semana del mes.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 471 mil 271 pesos por unidad.

El Bitcoin sigue registrando pérdidas por tres días consecutivos|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 24 de septiembre 2026?

El precio del petróleo registro un aumento de más del 1% el jueves, ya que las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán mostraron pocos avances, mientras que los inversores se centraron en la incertidumbre sobre una posible prohibición estadounidense de las exportaciones de diésel.

