¡Aprovecha el viernes! El dólar toca su punto más bajo en meses: Así es el tipo de cambio

El mercado de divisas cierra la semana con máxima volatilidad. Este viernes, el yen japonés registró un alza repentina que ha desatado fuertes especulaciones sobre una posible intervención de las autoridades de Japón para frenar su debilidad. Este movimiento, conocido como "control de tasas", suele ser el paso previo a que el banco central inyecte capital para rescatar su moneda.

Mientras tanto, el dólar estadounidense se encamina a registrar su mayor caída semanal desde junio, golpeado por las tensiones geopolíticas y el alivio tras el fin de las amenazas arancelarias de la Casa Blanca, lo que ha devuelto el apetito por otras monedas.

Precio del dólar hoy 23 de enero de 2026 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se mantiene en niveles competitivos tras la debilidad global de la moneda estadounidense:



Compra: $15.9 pesos

pesos Venta: $17.64 pesos

El tipo de cambio interbancario promedia los $17.45 pesos por unidad, consolidando una semana de ganancias para el peso mexicano.

Precio del dólar canadiense hoy 23 de enero

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca amanece estable este viernes, cotizando en $10.55 pesos a la compra y $13.34 pesos a la venta en ventanilla bancaria.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy viernes 23 de enero?

El Bitcoin presenta una ligera corrección en el cierre de semana, alejándose de sus máximos recientes. La criptomoneda cotiza en $89,211.01 dólares por unidad, una baja del 0.38%. Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,558,5160.81 pesos por unidad o una baja del 0.34%.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 23 de enero?

Los precios del petróleo registran un repunte este viernes, impulsados por la caída global del dólar, lo que hace que el crudo sea más barato para inversionistas con otras divisas.

El precio del barril es de:

