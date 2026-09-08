La Bolsa de Valores se desploma este lunes; así quedó el precio del dólar en México

¿Vas a invertir tu dinero? Los mercados financieros reportaron movimientos este lunes 7 de septiembre, a pesar de que Wall Street no abrió por feriado en Estados Unidos. En Azteca Noticias te decimos cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores y el precio del dólar.

¿Cómo quedó la Bolsa Mexicana de Valores este lunes 7 de septiembre?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con una mala racha, luego de que el principal indicador se ubicara en 64,727.54 puntos, con una disminución de 0.21%.

Esto equivale a una pérdida de 139.07 puntos, donde la jornada operó con un volumen de 30,483,568 acciones intercambiadas.

Mientras que el tipo de cambio terminó la jornada este lunes en 16.9320 pesos por dólar, que representa una pérdida de 0.23 por ciento, en comparación con la semana pasada, que registró rachas positivas.

El resultado del día se dio en una jornada marcada por la ausencia de operaciones regulares en Wall Street, debido al feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos.

¿Cómo cerró Wall Street HOY?

Los principales mercados accionarios de Estados Unidos no abrieron este lunes 7 de septiembre por el Día del Trabajo, una fecha en la que se suspenden las operaciones regulares.

Por esta razón, no se reportaron movimientos de cierre de Wall Street para esta jornada. No obstante, la guerra en Medio Oriente mantiene los temores sobre el suministro de petróleo.

Estos factores podrían llevar a las bolsas estadounidenses a iniciar la sesión de este martes con un comportamiento mixto.

¿Cómo quedó el precio del dólar?

El tipo de cambio cerró este lunes en 16.9320 pesos por dólar, según informó el Banco de México (Banxico)

Mientras que en Banco Azteca, la compra está a 15.45 pesos y 17.69 pesos a la venta, aunque el precio en ventanilla puede cambiar según la sucursal o el estado.

Precio del dólar este lunes 7 de septiembre de 2026

De acuerdo con Reuters, Irán amenazó con responder a nuevos ataques de Estados Unidos contra sus instalaciones, por lo que los inversionistas temen que este conflicto pueda afectar la producción, el transporte o las exportaciones de petróleo.

Así quedaron los precios:

