¿Ganó o perdió el peso? Así se ubica el precio del dólar este viernes 16 de octubre de 2026

¿Planeas comprar o hacer transferencias? Antes de cualquier movimiento, consulta en Azteca Noticias el precio del dólar hoy, viernes 16 de octubre.

Te detallamos cómo amanece el billete verde en ventanillas y en la frontera (Tijuana), junto con el valor del dólar canadiense, el bitcoin y los precios del petróleo.

¿Cuál es el precio del dólar en México hoy viernes 16 de octubre?

Si vas a realizar transacciones o cambiar divisas este viernes 16 de octubre, así arranca la jornada en Banco Azteca: la compra se ubica en $16.40 pesos y la venta alcanza los $18.94 pesos.

El dólar así cotiza hoy 16 de octubre| Banco Azteca

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy viernes 16 de octubre?

En Tijuana, la divisa estadounidense se ubica este viernes 16 de octubre cerca de los $17.00 pesos a la compra y $17.40 a la venta. Para quienes planean cruzar la frontera o hacer cambio en efectivo, lo ideal es cotizar en distintas casas de cambio antes de concretar cualquier transacción.

¿Cuál es el precio del dólar canadiense en México este 16 de octubre?

En cuanto al dólar canadiense, la divisa cotiza este viernes 16 de octubre en Banco Azteca en $11.15 pesos a la compra y $13.99 pesos a la venta.

Si necesitas cambiar divisas, sus sucursales están disponibles en su horario habitual de 9:00 a 21:00 horas.

Así amaneció el precio del dólar canadiense hoy 16 de octubre|Banco Azteca

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 16 de octubre 2026?

Si sigues de cerca las criptomonedas, el Bitcoin opera en terreno positivo este viernes 16 de octubre con un avance del 0.16%, situándose en los 82,283.38 dólares (+$128.78 USD). Evalúa el comportamiento de las divisas digitales antes de comprar, vender o mover tus activos.

Por su parte, en el mercado mexicano, el Bitcoin se ubica este viernes 16 de octubre en 1 millón 516 mil 283.22 pesos por unidad, mostrando una ligera ganancia del 0.06% (+$944.91 MXN).

Este es el precio del Bitcoin para este viernes 16 | Google

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 16 de octubre 2026?

Los precios del petróleo se estabilizaron este viernes y se encaminaban a obtener ganancias semanales debido a la incertidumbre sobre los suministros de Oriente Medio y una reducción mayor de lo esperado de las reservas de crudo de Estados Unidos, mientras que los márgenes del diésel europeo cayeron después de que la AIE decidiera liberar más combustible.

En el frente energético, los precios del crudo Brent se mantuvieron estables en 105.92 dólares el barril a las 13:11 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajaron 22 centavos, con un 0.2%, hasta los 97.75 dólares.