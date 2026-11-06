El efecto post-electoral de las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos siguen sacudiendo las finanzas mundiales y el tipo de cambio hoy en México es un reflejo de ello.

Tras una caída inicial provocada por la incertidumbre política, el dólar logró recuperar el terreno perdido. Así abre la cotización de la divisa este viernes 6 de noviembre.

¿Cómo amanece el precio del dólar hoy, 6 de noviembre?

Así amanece el tipo de cambio para la compra y venta de monedas extranjeras en Banco Azteca (Dólar estadounidense):

Compra: $16.85 pesos

Venta: $19.19 pesos.

¿Cuál es el valor del dólar canadiense hoy viernes?

El dólar canadiense, según los precios de referencia de Banco Azteca, este viernes 6 se encuentra en:

Compra: $11.30 pesos

Venta: $14.09 pesos.

Así cotiza el dólar en la frontera hoy 6 de noviembre.

Compra: $17.90 pesos

Venta: $18.40 pesos.

Los precios del dólar y otras divisas cambian minuto a minuto. Verifica las tasas actualizadas directamente en tu sucursal o casa de cambio de preferencia antes de cualquier operación.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 6 de noviembre en Estados Unidos?

El Bitcoin no escapa a los movimientos del mercado este viernes y cotiza en 75,743.57 dólares, registrando una ligera caída del 0.30% (-225.48 USD). Esta variación es un reflejo habitual de la volatilidad minuto a minuto que caracteriza a los activos digitales hasta el momento.

¿En cuánto cotiza el Bitcoin en México este viernes?

Para el mercado mexicano, el Bitcoin (BTC) cotiza este viernes 6 de noviembre en 1,408,667.10 pesos. Durante la jornada, la criptomoneda registra un retroceso del 1.28%, lo que se traduce en una pérdida de poco más de 18,319.58 pesos respecto a su apertura, demostrando la constante volatilidad de los activos digitales hasta el momento.



