¿Subió o bajó para esta semana? Así quedó el precio del gas LP en los primeros días de noviembre

Durante la semana del 1 al 7 de noviembre de 2026, los precios del Gas LP en México se ubican en un rango aproximado de 18 a 24 pesos por kilogramo, mientras que el costo por litro oscila entre los 9 y 14 pesos, dependiendo de la región.

Recuerda que las tarifas pueden variar de acuerdo con el municipio, por lo que es importante consultar los precios máximos vigentes en tu localidad antes de rellenar tu tanque.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Entre los municipios con los precios más bajos del Gas LP destaca Camargo, Tamaulipas, donde el kilogramo cuesta $18.34 pesos y el litro $9.90. Le sigue Zaragoza, Coahuila, con una tarifa de $18.43 por kilogramo y $9.95 por litro.

Otras localidades que registran costos accesibles son los municipios de Guerrero e Hidalgo en Coahuila, con $18.44 por kilogramo y $9.96 por litro, así como Mier, Tamaulipas, donde el precio alcanza los $18.64 por kilo y $10.06 por litro.

¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En el extremo contrario, Comondú, Baja California Sur, registra el precio más elevado entre los municipios mencionados, con $24.74 pesos por kilogramo y $13.36 por litro.

Otras localidades con tarifas altas son:



Mulegé y Loreto, Baja California Sur : $24.59 por kilogramo y $13.28 por litro.

: $24.59 por kilogramo y $13.28 por litro. Los Cabos, Baja California Sur : $24.54 por kilogramo y $13.25 por litro.

: $24.54 por kilogramo y $13.25 por litro. Mocorito, Sinaloa: $23.92 por kilogramo y $12.92 por litro.



Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 1 al 7 de noviembre de 2026

Para la Ciudad de México (CDMX), el precio de referencia del Gas LP es de $20.80 pesos por kilogramo y $11.23 por litro.

En el Estado de México (Edomex), la tarifa también se ubica en $20.80 por kilogramo y $11.23 por litro. Sin embargo, recuerda que el costo puede cambiar dependiendo del municipio donde vivas.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 1 al 7 de noviembre de 2026

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, el precio del Gas LP se ubica en $20.97 pesos por kilogramo y $11.33 por litro.

Por su parte, en Monterrey, Nuevo León, el kilogramo cuesta $20.99 pesos, mientras que el litro alcanza los $11.34.

