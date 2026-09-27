¡No te quedes sin agua caliente! Precio del Gas LP en México del 27 de septiembre al 3 de octubre 2026

¿Se te acabó el tanque? El precio del Gas LP en México registró cambios importantes para la segunda semana del sexto mes del año, por ello, la Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló los costos del 27 de septiembre al 3 de octubre.

Precio del Gas LP en México del 27 de septiembre al 3 de octubre

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 17 a los 24 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 9 a los 11 pesos, registrando un leve aumento para los últimos días de septiembre.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México 2026?

Para la semana del 27 septiembre al 3 de octubre 2026, el precio del Gas LP más barato está en Coahuila de Zaragoza ubicándose en $17.77 el kilogramo y $9.60 pesos el litro , seguido de Pachuca de Soto, Hidalgo en $19.19 pesos el kilogramo y $10.36 el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Chihuahua en $20.37 pesos el kilogramo y en 11.00 pesos el litro. Además de Aguascalientes, Aguascalientes en $20.83 kilogramos, $11.25 litros.

¿En dónde sale más caro el Gas LP en México?

Por otro lado, en Comondú, Baja California Sur, el Gas LP se ubica en 24.03 pesos el kilogramo y en $12.98 el litro, convirtiéndose en la zona más cara, seguido de Zacatecas a $20.92 pesos el kilogramo, $11.29 pesos el litro.

A este le sigue el municipio de Chiapas, ubicándose en $20.91pesos el kilogramo y $10.85 el litro, además de Acapulco, Guerrero a $20.70 pesos el kilogramos y a $11.18 el litro.

Por último, está Mexicali, Baja California en el que el precio del Gas LP, ubicándose en $20.05 pesos el kilogramo, en 10.83 pesos el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 27 de septiembre al 3 de octubre 2026

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en $20.10 pesos el kilogramo y $10.85 el litro, esto para la semana del 13 al 19 de septiembre 2026. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los $20.10 pesos el kilogramo y a $10.85 el litro.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precio del 27 de septiembre al 3 de octubre

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en $20.27 pesos por kilo y 10.95 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los $20.29 pesos por kilo y $10.96 pesos por litro.