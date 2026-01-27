Precio del dólar HOY: Cae por cuarto día y mantiene en alerta a los mercados

Si HOY 27 de enero estás revisando el precio del dólar en México para cambiar dinero, hacer un pago o planear una compra, es normal notar movimientos poco habituales.

La divisa estadounidense continúa a la baja a nivel internacional y ese entorno está influyendo directamente en el tipo de cambio.

Este martes, el dólar estadounidense cayó por cuarto día consecutivo, mientras los mercados se mantienen atentos ante una posible intervención cambiaria conjunta entre Estados Unidos y Japón. La expectativa aumenta antes de la decisión de tasas de interés que anunciará la Reserva Federal este miércoles, un evento que suele generar ajustes en el mercado cambiario.

Durante enero, el dólar ha estado bajo presión por varios factores, entre ellos la postura del gobierno estadounidense a favor de una moneda más débil y la incertidumbre en torno a las políticas económicas del presidente Donald Trump. Esta combinación ha impactado el comportamiento del dólar frente a otras divisas.

En operaciones recientes, la moneda estadounidense cayó 0.48 por ciento frente a una canasta de monedas, ubicándose alrededor de 96.64 puntos, cerca de su nivel más bajo en más de tres años. Para quienes siguen el precio del dólar HOY , el contexto internacional será clave para entender sus variaciones en los próximos días.

Costo del dólar frente al peso Mexicano HOY

Si te interesa realizar una o varias operaciones con la divisa estadounidense en México, Banco Azteca siempre es tu mejor opción, el precio del dólar actualmente se ubica en $16.20 pesos a la compra y se vende en $17.36 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este martes 27 de enero del 2026.

¿Estás en la frontera? Este es el precio del dólar en Tijuana HOY 27 de enero

Si HOY 27 de enero te encuentras en la frontera y planeas cruzar a Estados Unidos, conviene revisar cuál es el precio del dólar en Tijuana antes de cambiar. Unos centavos de diferencia pueden impactar lo que pagas en bancos o casas de cambio.

Este martes, el precio del dólar en Tijuana se ubica alrededor de $17.33 pesos a la venta en instituciones bancarias, aunque el monto puede variar dependiendo del punto donde realices la operación y del horario en que acudas.

Así amaneció el precio del dólar canadiense en bancos de México HOY 27 de enero

Si este 27 de enero necesitas cambiar dólar canadiense en México por viajes, pagos o transacciones comerciales, conviene revisar cómo amaneció su precio antes de acudir a una sucursal. Las diferencias entre bancos pueden impactar lo que recibes o pagas.

Durante la apertura de este martes, el precio del dólar canadiense muestra uno de sus mejores niveles en Banco Azteca, donde se compra en $10.55 pesos y se vende en $13.28 pesos mexicanos en ventanilla. Estos valores pueden variar conforme avanza el día y según la institución.

Bitcoin HOY 27 de enero: así cotiza el BTC entre los 87 mil y 89 mil dólares

Si HOY 27 de enero sigues el mercado de criptomonedas o evalúas comprar o vender, conviene revisar cómo amaneció el precio del Bitcoin. El movimiento de este martes mantiene atentos a inversionistas por su rango actual.

Este martes, Bitcoin (BTC) cotiza entre los 87 mil y 89 mil dólares, con un precio promedio cercano a los 87,762 dólares, lo que representa una variación de 0.15 por ciento respecto a las últimas 24 horas y un avance de 3.66 por ciento frente a la semana pasada.

Al tipo de cambio en México, el valor del Bitcoin se ubica alrededor de 1 millón 515 mil 564 pesos, cifra que puede cambiar conforme avanza la jornada y según la plataforma de intercambio utilizada.

Los precios del petróleo subieron más de un 1 el martes debido a que una enorme tormenta invernal golpeó la producción de crudo y afectó a las refinerías en la costa estadounidense del Golfo de México, mientras que el mercado también encontró apoyo en el lento reinicio de la producción del campo petrolífero de Tengiz en Kazajstán.

