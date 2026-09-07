¿El dólar se toma un descanso a inicios de semana? Así amanece el tipo de cambio en México este lunes

¿En buena idea cambiar dinero esta semana? El precio del dólar estadounidense continúa alejándose de los 18 pesos para la segunda semana del mes, registrando cambios leves en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 7 de septiembre 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.55 pesos la compra y se vende en $17.64 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 7 de septiembre 2026.

La moneda estadounidense se debilitó frente a la mayoría de las demás divisas, fortaleciendo la libra esterlina al menos frenó algunas de las pérdidas de la semana anterior frente al euro y al dólar.

Dólar estadounidense se aleja de los 17 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 7 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.45 pesos la compra y en $16.65 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.35 pesos la compra y se vende a $13.19 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el primer lunes de este mes.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Dólar canadiense supera los 13 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 7 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 7 de septiembre 2026 en 79 mil 931 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.13% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su primera ganancia para el último lunes del octavo mes del años tras varios días volátiles.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 328 mil 821 pesos por unidad.

El Bitcoin comienza la semana con ganancias|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 7 de septiembre 2026?

El precio del petróleo se acercaron el lunes a máximos de seis semanas, acercándose a los 100 dólares por barril, ya que los ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán contra buques que navegan en el estrecho de Ormuz y otras áreas mantuvieron bajos los flujos de crudo en Oriente Medio.

