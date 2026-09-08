¡Cambios en el precio del dólar! El tipo de cambio en México en tiempo real para este martes

¿Te conviene cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense continúa alejándose de los 18 pesos para la segunda semana del mes, registrando cambios leves en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 8 de septiembre 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.60 pesos la compra y se vende en $17.69 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 8 de septiembre 2026.

La moneda estadounidense registró un leve aumento para las primeras horas de este martes, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, un referente para los costes de endeudamiento globales, reanudó su ascenso hacia máximos de varios años ante la expectativa de que un conflicto prolongado en Oriente Medio impulse al alza los precios de la energía y la inflación.

Precio del dólar registra distintos cambios en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 8 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.45 pesos la compra y en $16.65 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 8 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Dólar canadiense continúa arriba de los 13 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 8 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 8 de septiembre 2026 en 79 mil 931 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 22.9% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su segundo aumento consecutivo de la semana.

Valor del Bitcoin aumenta para este martes|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 8 de septiembre 2026?

El precio del petróleo alcanzó máximos de varias semanas el martes después de que los hutíes respaldados por Irán atacaran las instalaciones energéticas saudíes y Teherán amenazara a Estados Unidos con una "guerra económica".

