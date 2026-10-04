¿Se te apagó la estufa? Revisa el precio del gas LP del 4 al 10 de octubre en México

Durante la semana del 4 al 10 de octubre de 2026, el precio del Gas LP en México se mantiene en rangos que van de los 17 a los 24 pesos por kilogramo, mientras que por litro oscilan entre 9 y 13 pesos, dependiendo de la región.

Cabe recordar que el costo del Gas LP puede variar de acuerdo con el municipio, por lo que es importante consultar el precio correspondiente a cada localidad.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 4 al 10 de octubre de 2026, el municipio de Gustavo Díaz Ordaz en Tamaulipas registra uno de los precios más bajos del país, con un costo de $17.91 pesos por kilogramo y $9.67 por litro. Después se encuentra Nava, Coahuila , con un precio de $18.00 por kilogramo y $9.72 por litro.

Entre las zonas con precios más bajos también aparece Guerrero, Coahuila, donde el Gas LP cuesta $18.01 por kilogramo y $9.73 por litro. En Cerralvo, Nuevo León, el precio se ubica en $18.83 pesos por kilogramo y $10.17 por litro.

¿Dónde está más caro el Gas LP en México?

En el otro extremo, Comondú, Baja California Sur, registra el precio más elevado, con $24.27 pesos por kilogramo y $13.11 por litro.

Le siguen:



Mulegé y Loreto, Baja California Sur: $24.12 por kilogramo y $13.03 por litro.

$24.12 por kilogramo y $13.03 por litro. Los Cabos, Baja California Sur : $24.08 por kilogramo y $13.00 por litro.

: $24.08 por kilogramo y $13.00 por litro. La Paz, Baja California Sur: $23.46 por kilogramo y $12.67 por litro.



Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 4 al 10 de octubre de 2026

En la Ciudad de México (CDMX), el precio del Gas LP se ubica en $20.34 pesos por kilogramo y $10.98 por litro.

En el Estado de México (Edomex), el costo también es de $20.34 por kilogramo y $10.98 por litro, aunque el precio puede variar dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 4 al 10 de octubre de 2026

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el precio del Gas LP es de $20.51 pesos por kilogramo y $11.08 por litro.

Mientras que en Monterrey, Nuevo León, el costo alcanza los $20.53 pesos por kilogramo y $11.09 por litro.

