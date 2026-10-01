Explosión por gas e incendio en la colonia Romero Rubio deja un gatito muerto, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un flamazo por fuga de gas provocó minutos de angustia e incendio dentro de un departamento en la alcaldía Venustiano Carranza, donde un gatito perdió la vida. Asimismo, un choque en carril exclusivo, el colapso de un árbol y humo en una fábrica movilizaron a los equipos de auxilio.

Explosión de tanques de gas e incendio deja un gatito muerto en la colonia Romero Rubio

Momentos de angustia vivieron los vecinos de la Unidad Habitacional Oceanía 222, ubicada en la calle Persia, en la colonia Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza, tras registrarse un estallido durante la madrugada.

Alrededor de las 04:45 horas, la fuga y posterior explosión de dos tanques de gas LP de 20 kilos desató un incendio en un departamento del tercer piso. El fuego y el humo invadieron la vivienda en cuestión de minutos. Bomberos acudieron de inmediato para combatir las llamas y extraer los cilindros de gas. Desafortunadamente, un gatito de compañía falleció por inhalación de humo; a pesar de que los rescatistas intentaron reanimarlo administrándole oxígeno, el animalito no sobrevivió. No se registraron personas heridas.

#AlMomento | Una fuerte explosión por dos tanques de gas LP provocó un #incendio en el tercer piso de una unidad habitacional en la colonia Romero Rubio, en @A_VCarranza, CDMX.



Un animal de compañía murió por inhalación de humo.@PLATA11CDMX con el reporte. pic.twitter.com/lmA7g1tnsH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

Camioneta invade carril confinado y choca contra camión de basura en la colonia Doctores

En la alcaldía Cuauhtémoc, un aparatoso accidente vial movilizó a los cuerpos de seguridad en la intersección de la avenida Cuauhtémoc y la calle Dr. José María Martínez del Río, en la colonia Doctores.

El conductor de una camioneta particular transitaba presuntamente de manera indebida sobre el carril confinado cuando chocó de frente contra un camión recolector de basura. Tras el impacto, el automovilista intentó darse a la fuga; sin embargo, las averías y ponchaduras sufridas en los neumáticos le impidieron avanzar. Policías de la zona le dieron alcance metros adelante y lo detuvieron para presentarlo ante el Ministerio Público. El percance solo dejó daños materiales.

Cae árbol de 20 metros sobre vehículo en el Colegio de Bachilleres Plantel

En el norte de la capital, un árbol de aproximadamente 20 metros de altura colapsó desde su base dentro del Colegio de Bachilleres Plantel 1, ubicado en el cruce de las calles Mercaderes y Mecánicos, en la colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.

El pesado tronco cayó sobre la malla ciclónica del inmueble educativo y las ramas alcanzaron a golpear a un automóvil particular estacionado en la vía pública. Vecinos señalaron que el ejemplar ya había sido reportado anteriormente por riesgo de caída sin recibir atención. Bomberos acudieron a seccionar el árbol para retirarlo del sitio, confirmando que no hubo personas lesionadas.

Cortocircuito provoca humo en fábrica de cartón en la colonia 8 de Agosto

Finalmente, en la alcaldía Álvaro Obregón, una falla en el sistema eléctrico originó un conato de incendio en una fábrica de cartón sobre la calle 11 de Abril, en la colonia 8 de Agosto.

Dada la alta inflamabilidad del material almacenado, la emergencia generó la movilización de varias unidades de bomberos. Al ingresar a la bodega, los rescatistas constataron que no había llamas de gran tamaño, únicamente una densa acumulación de humo provocada por el desperfecto eléctrico. La situación fue controlada en pocos minutos sin reporte de heridos ni daños mayores.