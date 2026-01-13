¡Revisa antes de cargar! Gasolina HOY martes 13 de enero de 2026

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy martes 13 de enero de 2026, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de la gasolina en México.

Este reporte está basado en datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, Premium y Diésel, información clave para planear gastos y optimizar cada carga; descubre en dónde está la gasolina más barata.

¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?⛽

De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este martes 13 de enero de 2026 son:

Gasolina Magna (Regular): $23.38 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.84 pesos por litro

Diésel: $26.37 pesos por litro.

Precio del Gas Natural Vehicular hoy 13 de enero de 2026 🚘

Precio mínimo: $10.99 pesos por litro

Precio promedio: $12.60 pesos por litro

Precio máximo: $14.49 pesos por litro.



Precio de la gasolina en CDMX hoy martes 13 de enero de 2026 🏙️

Gasolina Regular: $23.45 pesos por litro

Gasolina Premium: $26.09 pesos por litro

Diésel: $26.16 pesos por litro.

Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 13 de enero de 2026 ⛽

Magna: $23.76 pesos por litro

Premium: $26.37 pesos por litro

Diésel: $26.42 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 13 de enero de 2026 🚗

Gasolina Regular: $23.61 pesos por litro

Gasolina Premium: $27.15 pesos por litro

Diésel: $26.10 pesos por litro.

Gasolina en el Estado de México hoy 13 de enero de 2026 🛻

Magna: $23.57 pesos por litro

Premium: $25.32 pesos por litro

Diésel: $25.88 pesos por litro.

📊 La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.45 pesos por litro de Magna), mientras que Nuevo León registra el precio más alto en gasolina Premium ($27.15 pesos por litro).

Hoy No Circula martes 13 de enero de 2026 🚙

Antes de salir, recuerda consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este martes aplica para los autos con holograma y terminación de placa correspondientes al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).