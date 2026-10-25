¿Ya vas en la reserva? Este es el precio de la gasolina hoy domingo 25 de octubre

¿Quieres saber dónde puedes encontrar la gasolina más barata en México? En Azteca Noticias te compartimos el precio de referencia de los combustibles y las diferencias entre algunas de las principales ciudades del país para este domingo 25 de octubre de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular: 23.70 pesos por litro.

Gasolina Premium: 28.59 pesos por litro.

Diésel: 27.00 pesos por litro.

Precio del gas natural vehicular 25 de octubre de 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos.

Precio promedio por litro: 12.60 pesos.

Precio máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 25 de octubre de 2026

Gasolina Regular: 23.82 pesos por litro.

Gasolina Premium: 28.74 pesos por litro.

Diésel: 26.97 pesos por litro.

Precio de gasolina en Edomex hoy 25 de octubre de 2026

Estos son los precios de referencia para el Estado de México (Edomex):

Gasolina Regular: 23.68 pesos por litro.

Gasolina Premium: 28.16 pesos por litro.

Diésel: 26.76 pesos por litro.

Precio de gasolina en Guadalajara 25 de octubre de 2026

Gasolina Regular: 23.99 pesos.

Gasolina Premium: 29.38 pesos.

Diésel: 27.11 pesos.

Precio de gasolina hoy 25 de octubre de 2026 en Monterrey

Para Monterrey, Nuevo León, los precios son:

Gasolina Regular: 24.16 pesos por litro.

Gasolina Premium: 29.57 pesos por litro.

Diésel: 27.02 pesos por litro.

Precio de gasolina en Zacatecas hoy 25 de octubre de 2026

Gasolina Regular: 23.93 pesos por litro.

Gasolina Premium: 27.79 pesos por litro.

Diésel: 26.92 pesos por litro.

Precio de gasolina en Tabasco hoy 25 de octubre de 2026

Gasolina Regular: 23.70 pesos.

Gasolina Premium: 28.05 pesos.

Diésel: 26.70 pesos.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Gasolina Regular: 4.28 dólares por galón (79.90 pesos).

Gasolina Premium: 5.19 dólares por galón (96.89 pesos).

Diésel: 6.34 dólares por galón (118.36 pesos).

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de los combustibles cambian según la región, la estación de servicio y las condiciones del mercado. Por ello, conviene comparar las tarifas antes de cargar gasolina.

El Estado de México registra uno de los precios más bajos de gasolina Regular entre las entidades mencionadas, con 23.68 pesos por litro. En contraste, Nuevo León tiene un precio de 24.16 pesos por litro para ese mismo combustible.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium está en el octanaje, una medida que indica la resistencia del combustible a la detonación prematura dentro del motor.

La gasolina Magna o Regular tiene un octanaje mínimo de 87, por lo que suele utilizarse en motores diseñados para funcionar con ese nivel. La gasolina Premium tiene un octanaje mínimo de 91 y se recomienda para determinados motores de mayor compresión, turboalimentados o con inyección directa, siempre que así lo indique el fabricante.

Para elegir el combustible adecuado para tu vehículo, consulta el manual del propietario, la etiqueta ubicada en la tapa del tanque o las indicaciones del fabricante. Utilizar la gasolina recomendada ayuda a mantener el funcionamiento previsto del motor.

