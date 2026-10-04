Gasolina supera los 24 pesos: El precio del combustible en México para este domingo; costos de Magna, Premium y Diésel

¿Buen momento para llenar el tanque? El litro de gasolina en México registra cambios importantes para el último jueves del mes, superando los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 4 de octubre 2026 en distintas regiones del país.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México en octubre 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.59 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio del gas natural para este 4 de octubre 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 4 de octubre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.84 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.82 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 4 de octubre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para octubre 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el primer domingo de octubre 2026.



Gasolina Regular precio por litro: 23.99 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.39 pesos.

Diésel por litro: 27.13 pesos.

Precio del litro de gasolina en Monterrey HOY 4 de octubre 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para los primeros días de octubre 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?



Gasolina Regular precio por litro: 24.13 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.55 pesos.

Diésel por litro: 27.05 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Quintana Roo HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 24.83 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.50 pesos.

Diésel por litro: 27.80 pesos.

Precio de gasolina en Oaxaca hoy 4 de octubre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.86 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.52 pesos.

Diésel por litro: 27.14 pesos.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Estado de México ( Edomex ) es una de las zonas en la que el precio de la gasolina regular es más barato, ubicándose en $23.66 pesos por litro de combustible regular , seguido del Ciudad de México (CDMX) ubicándose en 23.84 pesos el litro.