¿Subió la Magna o Premium este regreso a clases? Reporte del precio de la gasolina este 12 de enero de 2026

¿Sabes en qué zona del país se encuentra la gasolina más barata hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos cuál es el precio del combustible en México para este lunes 12 de enero de 2026, día del regreso a clases.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular

Precio de gasolina Premium por litro: 25.84 pesos

Diésel precio por litro: 26.38 pesos

Precio del gas natural vehicular 12 de enero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 12 de enero 2026

Estos son los precios del combustible en la Ciudad de México este lunes:

Gasolina Regular precio por litro: 23.46 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 23.46 pesos

por litro: 26.10 pesos Diésel precio por litro: 26.17 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 12 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.57 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 23.57 pesos

por litro: 25.32 pesos Diésel precio por litro: 25.88 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 12 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.74 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 23.74 pesos

por litro: 26.38 pesos Diésel precio por litro: 26.41 pesos

Precio de gasolina hoy 12 de enero 2026 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.56 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 23.56 pesos

por litro: 27.16 pesos Diésel precio por litro: 26.11 pesos

Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 12 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 21.66 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 21.66 pesos

por litro: 23.44 pesos Diésel precio por litro: 24.14 pesos

Precio de gasolina en San Luis Potosí hoy 12 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos

por litro: 25.31 pesos Diésel precio por litro: 26.33 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios del combustible en Estados Unidos para este 12 de enero de 2026:

Gasolina Regular por galón: 2.79 dólares (49.95 pesos)

Gasolina Regular por galón: 2.79 dólares (49.95 pesos)

por galón: 3.65 dólares (65.35 pesos) Diésel por galón: 3.49 dólares (62.48 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios publicados para este lunes 12 de enero de 2026 corresponden a los reportes oficiales de los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CNE). ¿Dónde se vende más económico el litro de combustible?

La Ciudad de México destaca como una de las regiones con gasolina más barata, con un precio de 23.46 pesos por litro. En contraste, San Luis Potosí se posiciona entre los estados con el costo más elevado, al ubicarse en 23.88 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La variación entre gasolina Magna y Premium radica en su nivel de octanaje, que determina su capacidad para resistir la detonación dentro del motor.

Magna: 87 octanos, recomendada para motores de baja compresión.

Premium: 91 octanos o más, indicada para motores turbo, supercargados o con inyección directa.

Para elegir el tipo de combustible adecuado, revisa el manual del vehículo, el tapón del tanque o la etiqueta en la puerta del conductor.

