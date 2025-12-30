¿Sales de viaje? Esto cuesta llenar el tanque hoy 30 de diciembre en México

¿Ya tu tanque está en la reserva? Consulta en Fuerza Informativa Azteca (FIA) cuál es el precio promedio de la gasolina y revisa cuál es el costo en tu entidad y evita sorpresas a la hora de pagar hoy martes 30 de diciembre de 2025.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos

precio por litro: 23.39 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos

por litro: 25.87 pesos Diésel precio por litro: 26.39 pesos

Precio del gas natural vehicular 30 de diciembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 30 de diciembre 2025

Estos son los costos reportados este martes 30 de diciembre en la Ciudad de México:

Gasolina Regular precio por litro: 23.41 pesos

precio por litro: 23.41 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos

Premium por litro: 26.12 pesos Diésel precio por litro: 26.19 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 30 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos

precio por litro: 23.59 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.34 pesos

por litro: 25.34 pesos Diésel precio por litro: 25.90 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 30 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos

precio por litro: 23.80 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 26.47 pesos

por litro: 26.47 pesos Diésel precio por litro: 26.49 pesos

Precio de gasolina hoy 30 de diciembre 2025 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos

precio por litro: 23.70 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 27.20 pesos

por litro: 27.20 pesos Diésel precio por litro: 26.14 pesos

Precio de gasolina en Sinaloa hoy 30 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.91 pesos

precio por litro: 23.91 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 26.07 pesos

por litro: 26.07 pesos Diésel precio por litro: 26.55 pesos

Precio de gasolina en Zacatecas hoy 30 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.94 pesos

precio por litro: 23.94 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.43 pesos

por litro: 25.43 pesos Diésel precio por litro: 26.72 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Así se vende la gasolina en Estados Unidos este 30 de diciembre de 2025:

Gasolina Regular por galón: 2.83 dólares (50.81 pesos)

Gasolina Premium por galón: 3.69 dólares (66.25 pesos)

Diésel por galón: 3.56 dólares (63.92 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios correspondientes a este martes 30 de diciembre de 2025 provienen de los reportes de permisionarios conforme a la Comisión Nacional de Energía (CNE).

¿Dónde se encuentra el litro más económico?

La Ciudad de México destaca como una de las entidades con el precio más bajo, con 23.41 pesos por litro. En contraste, Zacatecas figura entre los estados con los costos más altos, donde la gasolina llega a 23.94 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La diferencia fundamental entre la gasolina Magna y la Premium se encuentra en el octanaje, que determina su resistencia a la detonación dentro del motor.

Magna: 87 octanos, recomendada para motores de baja compresión.

Premium: 91 octanos o más, ideal para motores turbo, súper cargados o con inyección directa.

Para elegir el combustible adecuado, revisa el manual del vehículo, el tapón del tanque o la puerta del conductor.

