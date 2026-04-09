¿Primer ‘Gasolinazo’ del mes? Así amanece el precio de la gasolina en México para este jueves

¿Te sale caro llenar el tanque? El litro de gasolina registró cambios importantes para este 9 de abril 2026 en distintas zonas de México; este es el nuevo precio para la Magna, Premium y Diésel.

En algunas regiones, el precio de la gasolina Premium supera levemente los 29 pesos el litro, impactando fuertemente el bolsillo de las y los mexicanos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México abril 2026?

Precio de la gasolina Regular: 23.70 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 28.29 pesos el litro

Precio del Diésel: 28.74 pesos el litro

Precio del Gas LP para este 9 de abril 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 9 de abril 2026

Precio de la gasolina Regular: 23.80 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 28.43 pesos el litro

Precio del Diésel: 28.41 pesos el litro

¿A cuánto está el litro de gasolina en Edomex hoy 9 de abril 2026?

Precio de la gasolina Regular: 23.68 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 27.80 pesos el litro

Precio del Diésel: 28.21 pesos el litro

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 9 de abril 2026

Precio de la gasolina Regular: 24.00 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 29.15 pesos el litro

Precio del Diésel: 28.95 pesos el litro

Precio de la gasolina en Nuevo León para abril 2026

El precio de la gasolina Premium en Jalisco supera los 29 pesos por litro para este jueves, acercándose a los $30 pesos.

Precio de la gasolina Regular: 24.00 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 29.29 pesos el litro

Precio del Diésel: 28.39 pesos el litro

¿A cuánto está el litro de gasolina en Colima hoy 9 de abril 2026?

Precio de la gasolina Regular: 23.82 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 28.24 pesos el litro

Precio del Diésel: 28.90 pesos el litro

Precio del litro de gasolina en San Luis Potosí hoy 9 de abril 2026

Precio de la gasolina Regular: 23.91 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 27.52 pesos el litro

Precio del Diésel: 28.48 pesos el litro

Litro de gasolina en Estados Unidos hoy 9 de abril 2026

El precio de la gasolina en Estados Unidos HOY se ha visto afectado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, manteniéndose arriba de los 4 dólares el galón, lo que ha impactado el bolsillos de las y los ciudadanos, pero ¿a cuánto está?



Gasolina Regular por galón: 4.16 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.03 dólares

Diésel precio por galón: 5.66 dólares.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por tanque de 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,121.60 pesos por 40 litros .

Por otro lado, los vehículos con un tanque de 75 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,658.30 pesos por gasolina magna y $1,962.80 por gasolina Premium, acercándose cada vez más a los 2 mil pesos para llenar el tanque.