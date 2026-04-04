Hacienda aumenta subsidio al diésel durante la segunda semana de abril

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumenta el subsidio al diésel para la segunda semana de abril, con el objetivo de contener el alza en los combustibles ante el incremento en los precios internacionales.

¿Cuánto aumentó el subsidio al diésel?

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el subsidio aplicado al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del diésel pasó de 70.28% a 81.2% para el periodo del 4 al 10 de abril.

Este ajuste implica que el gobierno dejará de cobrar mayor proporción de este impuesto, lo que permite reducir el impacto de los aumentos en el precio del combustible.

El diésel es un insumo clave para el transporte de mercancías y servicios, por lo que su encarecimiento puede reflejarse en otros productos. Por ello, el incremento en el estímulo fiscal busca contener presiones en los precios y mitigar efectos en la economía.

El estímulo al IEPS se actualiza de manera semanal, en función de las condiciones del mercado, por lo que puede modificarse en los siguientes periodos.

Montos del estímulo fiscal del 4 al 10 de abril

Como parte de este ajuste, el Diario Oficial de la Federación también dio a conocer los montos del estímulo fiscal por litro aplicables a los combustibles.

Para la semana del 4 al 10 de abril, el apoyo será de 2.0998 pesos por litro para la gasolina menor a 91 octanos, de 1.0456 pesos para la gasolina mayor o igual a 91 octanos y de 5.9791 pesos por litro para el diésel.

Además, el acuerdo establece las cuotas finales del IEPS que se aplicarán a los combustibles durante el mismo periodo.

Para la gasolina menor a 91 octanos, el impuesto será de 4.6003 pesos por litro, mientras que para la gasolina mayor o igual a 91 octanos será de 4.6123 pesos. En el caso del diésel, la cuota se ubicará en 1.3843 pesos por litro.

El ajuste en los estímulos fiscales ocurre en un contexto de tensiones en Medio Oriente, que han impulsado al alza los precios internacionales del petróleo.