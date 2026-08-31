¿Se quedan sin sus ‘tortas de huevito’? El precio del huevo en México para este regreso a clases; en qué lugar es más barato

Sigue sorprendiendo a México. El precio del huevo registró algunas variaciones importantes para el primer día del regreso a clases 2026, impactando el bolsillo de millones de familias alrededor del país, pero ¿a cuánto está el kilo de este alimentos para hoy 31 de agosto 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el huevo aumentó 7.92% en las primera quincena de agosto 2026, ubicándose como uno de los productos con mayor incremento del mes.

¿Cuánto cuesta el kilo de huevo este lunes 31 de agosto en México?

¡A preparar la cartera! El precio del huevo se ubica entre los $28 hasta los $74 pesos el kilo en México , según el "Quién es Quién" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); sin embargo, en las regiones cercanas a la frontera el costo de este alimento alcanza los $80 pesos el kilo.

Hace unos días, el huevo en México alcanzó los $80 pesos el kilo en distintas regiones, específicamente en las zonas cercanas a la frontera.

Lista de precios del kilo de huevo por estado para este lunes 31 de agosto 2026

Que no te cobren de más. El precio del kilo de huevo registra importantes variaciones en el país, por ello, te compartimos el costo de este producto, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



Campeche - $26 a $51 pesos el kilo.

Oaxaca - $26 a $46.90 pesos el kilo.

Chiapas - $26 a $49.90 pesos el kilo.

Chihuahua - $26 a $60 pesos el kilo.

Michoacán - $21.90 a $64 pesos el kilo

Morelos - $25 a $59 pesos el kilo.

Baja California - $26 a $60 pesos el kilo.

San Luis Potosí - $26 a $64 pesos el kilo.

Ciudad de México (CDMX) - $20 a $64 pesos el kilo.

Estado de México (Edomex) - $20 a $64 pesos el kilo.

Jalisco - $23 a $65 pesos el kilo.

Nuevo León - $20 a $65 pesos el kilo.

Recuerda que el costo del huevo podría variar dependiendo del lugar y establecimiento en el que adquieras este alimento, por lo que el costo podría ser más alto o bajo del estimado.

¿En qué lugar se vende más barato el kilo de huevo en México?

Las regiones con el precio más bajo del huevo son Oaxaca ubicándose desde los $26 hasta los $46.90 pesos el kilo, seguido de Chiapas donde alcanza los $49.90 pesos por este alimento.

Por el contrario, el kilo de huevo sale más más caro en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, superando los $60 pesos el kilo.