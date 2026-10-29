¡El kilo de tortilla se va por las nubes! Regiones en las que supera los $30 pesos en México
El precio de la tortilla en México continúa arriba de los $30 pesos el kilo en distintas regiones del país; te compartimos las zonas con el costo más alto.
¿El 'taquito de sal' más caro del año? El precio de la tortilla en México registró cambios importantes para octubre 2026, superando los $30 pesos el kilo en distintas zonas del país, impactando en la economía de millones de familias; te compartimos el costo por región para los últimos días del mes.
¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en México 2026?
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el costo del kilo de tortilla en distintas regiones de México para el décimo mes de este mismo año.
- Tlaxcala - $18.00 pesos el kilo
- Puebla - $17.15 pesos el kilo
- Estado de México- $20.14 pesos el kilo
- CDMX - $21.69 pesos el kilo
- Aguascalientes - $22.50 pesos el kilo
- Zacatecas - 22.50 pesos el kilo
- San Luis Potosí - $26.00 pesos el kilo
- Tabasco - $25.20 pesos el kilo
- Querétaro - $27.00 pesos el kilo
- Chihuahua - 26.00 pesos el kilo
- Monterrey - $27.88 pesos el kilo
- Guadalajara - $26.23 pesos el kilo
- Morelos - $26.67 pesos el kilo
- Guanajuato - $23.00 pesos el kilo
- Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo
- Quintana Roo - $30.00 pesos el kilo
- Campeche - 28.25 pesos el kilo
- Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo
- Nayarit - $30.00 pesos el kilo
- Tamaulipas - $30.50 pesos el kilo
- Guerrero - $31.75 pesos el kilo
- Hermosillo - $33.33 pesos el kilo
- Mexicali - $33.57 pesos el kilo
Recuerda que el precio de la tortilla dependerá de la zona y establecimiento al que acudas a comprar el producto, por lo que el precio podría subir o bajar en distintas zonas.
Regiones que superan los $30 peso el kilo de tortilla en México
La región con el precio de la tortilla más caro continúa siendo Mexicali, ubicándose en los $33.57 pesos el kilo en el mes de octubre 2026.
Zonas que superan los $30 pesos el kilo:
- Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo
- Nayarit - $30.00 pesos el kilo
- Tamaulipas - $30.50 pesos el kilo
- Guerrero - $31.75 pesos el kilo
- Hermosillo - $33.33 pesos el kilo
- Mexicali - $33.57 pesos el kilo
¿Por qué sube el precio de la tortilla en México?
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el aumento del precio de la tortilla en México se debe al incremento de costos del maíz, gas electricidad, transporte y mano de obra.
En los últimos días, el aumento en el precio del diésel ha comenzado a impactar al transporte de carga en México, un problema que podría impactar gravemente en la economía de los mexicanos en las próximas semanas o meses.
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