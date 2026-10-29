¡El kilo de tortilla se va por las nubes! Regiones en las que supera los $30 pesos en México

¿El 'taquito de sal' más caro del año? El precio de la tortilla en México registró cambios importantes para octubre 2026, superando los $30 pesos el kilo en distintas zonas del país, impactando en la economía de millones de familias; te compartimos el costo por región para los últimos días del mes.

¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en México 2026?

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el costo del kilo de tortilla en distintas regiones de México para el décimo mes de este mismo año.



Tlaxcala - $18.00 pesos el kilo

Puebla - $17.15 pesos el kilo

Estado de México- $20.14 pesos el kilo

CDMX - $21.69 pesos el kilo

Aguascalientes - $22.50 pesos el kilo

Zacatecas - 22.50 pesos el kilo

San Luis Potosí - $26.00 pesos el kilo

Tabasco - $25.20 pesos el kilo

Querétaro - $27.00 pesos el kilo

Chihuahua - 26.00 pesos el kilo

Monterrey - $27.88 pesos el kilo

Guadalajara - $26.23 pesos el kilo

Morelos - $26.67 pesos el kilo

Guanajuato - $23.00 pesos el kilo

Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo

Quintana Roo - $30.00 pesos el kilo

Campeche - 28.25 pesos el kilo

Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo

Nayarit - $30.00 pesos el kilo

Tamaulipas - $30.50 pesos el kilo

Guerrero - $31.75 pesos el kilo

Hermosillo - $33.33 pesos el kilo

Mexicali - $33.57 pesos el kilo

Recuerda que el precio de la tortilla dependerá de la zona y establecimiento al que acudas a comprar el producto, por lo que el precio podría subir o bajar en distintas zonas.

Regiones que superan los $30 peso el kilo de tortilla en México

La región con el precio de la tortilla más caro continúa siendo Mexicali , ubicándose en los $33.57 pesos el kilo en el mes de octubre 2026.

Zonas que superan los $30 pesos el kilo:

Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo

Nayarit - $30.00 pesos el kilo

Tamaulipas - $30.50 pesos el kilo

Guerrero - $31.75 pesos el kilo

Hermosillo - $33.33 pesos el kilo

Mexicali - $33.57 pesos el kilo

¿Por qué sube el precio de la tortilla en México?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el aumento del precio de la tortilla en México se debe al incremento de costos del maíz, gas electricidad, transporte y mano de obra.

En los últimos días, el aumento en el precio del diésel ha comenzado a impactar al transporte de carga en México, un problema que podría impactar gravemente en la economía de los mexicanos en las próximas semanas o meses.