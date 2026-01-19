Inicia la semana ahorrando: Así amanecen los precios de la gasolina este 19 de enero

¡Atención! La cuesta de enero continúa y planificar tus gastos de movilidad es clave para proteger tu bolsillo en este inicio de semana. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, lunes 19 de enero de 2026, para que encuentres la opción más conveniente al llenar el tanque.

Aquí te decimos el costo promedio a nivel nacional y un desglose detallado en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, para que puedas tomar la mejor decisión al momento de cargar combustible.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 19 de enero

Gasolina Regular (Magna): $23.67 pesos por litro

$23.67 pesos por litro Gasolina Premium: $25.78 pesos por litro

$25.78 pesos por litro Diésel: $26.46 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 19 de enero

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy 19 de enero?

Gasolina Regular (Magna): $23.68 pesos por litro

$23.68 pesos por litro Gasolina Premium: $25.83 pesos por litro

$25.83 pesos por litro Diésel: $25.88 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.56 pesos por litro

$23.56 pesos por litro Gasolina Premium: $25.31 pesos por litro

$25.31 pesos por litro Diésel: $25.87 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.82 pesos por litro

$23.82 pesos por litro Gasolina Premium: $26.07 pesos por litro

$26.07 pesos por litro Diésel: $26.12 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.74 pesos por litro

$23.74 pesos por litro Gasolina Premium: $26.83 pesos por litro

$26.83 pesos por litro Diésel: $24.42 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Según los datos reportados a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Ciudad de México presenta uno de los promedios más competitivos para la gasolina regular entre las ciudades analizadas con $23.43 pesos por litro.

En contraste, Jalisco registra el costo promedio más alto para la gasolina regular, cotizando en $23.82 pesos por litro, mientras que la Premium alcanza su punto más alto en Nuevo León con $26.83 pesos.

Hoy No Circula para este lunes 19 de enero

Si vives en la Zona Metropolitana del Valle de México , recuerda que el programa Hoy No Circula aplica de forma regular. Para este lunes 19 de enero, los autos que deben quedarse en casa son:



Placas: 5 y 6

5 y 6 Holograma: 1 y 2

1 y 2 Engomado: Amarillo