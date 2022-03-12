Premier League descalifica a Abramovich como director del Chelsea

El consejo de la Premier League dio a conocer que inhabilitó al oligarca ruso Roman Abramovich, propietario del Chelsea, como director del club de fútbol inglés.

La medida se tomó luego de “la imposición de sanciones” que hizo el gobierno de Reino Unido a Abramovich, por su “estrecha relación” con el régimen ruso durante décadas.

“La decisión no afecta la capacidad del club para entrenar y jugar sus partidos, según lo establecido en los términos de una licencia emitida por el Gobierno que vence el 31 de mayo de 2022”, explicó la Premier League en un comunicado.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club



The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.



Full statement:️ https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg — Premier League Communications (@PLComms) March 12, 2022

Un portavoz del Departamento Digital, Cultura, Medios y Deporte de Reino Unido aseguró que el gobierno está conforme con la decisión de la Premier League para inhabilitar a Abramovich como director del club.

“Acogemos con beneplácito la acción de la Premier League, el gobierno ha dejado en claro que debemos pedir cuentas a quienes han permitido el régimen de Putin”, declaró, citado por Reuters.

Nigel Huddleston, ministro de Turismo, Deporte y Patrimonio, explicó hace unos días que el gobierno británico “está firmemente del lado de los aficionados al futbol”.

I've just had a very productive meeting with @WeAreTheFSA and @ChelseaSTrust about today's licence and its implications for the club and its fans.

I was able to hear supporters' views first hand and to provide assurances the Government is firmly on the side of football fans ⚽ pic.twitter.com/2eghTgcLLy — Nigel Huddleston MP (@HuddlestonNigel) March 10, 2022

Abramovich no podrá viajar a Reino Unido

Este jueves, Reino Unido congeló los activos del oligarca, dueño del club Chelsea, ya que su relación con el régimen ruso “ha incluido la obtención de un beneficio financiero a través de Vladimir Putin”.

En un comunicado, el gobierno británico precisó que Abramovich tiene prohibido viajar a Reino Unido, en respuesta a la operación militar rusa en Ucrania.

“Las sanciones anunciadas hoy son un paso más en el apoyo inquebrantable de Reino Unido al pueblo ucraniano. Seremos implacables en la persecución de quienes permiten la matanza de civiles, la destrucción de hospitales y la ocupación ilegal de aliados soberanos”, dijo el primer ministro Boris Johnson.

We have announced further sanctions targeting members of the Russian Parliament who have been aiding and abetting Putin’s war machine, causing devastation and destruction in Ukraine.https://t.co/p70Xontar7#StandWithUkraine pic.twitter.com/NV0qqboKwF — UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 11, 2022

El pasado miércoles 2 de marzo, Abramovich dio a conocer su decisión de vender al club Chelsea y prometió que donaría el dinero a las víctimas de la guerra en Ucrania. “Siempre he tomado decisiones teniendo en cuenta los intereses del club”, señaló en un comunicado.

El gobierno británico afirmó que no se oponía a la venta del Chelsea y que había enmendado la licencia especial para que el club pudiera gastar 900 mil libras para organizar cada uno de sus partidos, según Reuters.

Abramovich compró al Chelsea en 2003 por 140 millones de libras, unos 182.5 millones de dólares. El club ha ganado cinco títulos de la Premier League, cinco FA Cup y la Champions League dos veces.

