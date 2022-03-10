Reino Unido congela activos de Abramovich; no afecta al equipo Chelsea

El gobierno de Reino Unido congeló los activos del oligarca ruso Roman Abramovich, dueño del club de futbol Chelsea, por la "estrecha relación" que ha mantenido con el régimen ruso "durante décadas".

"Esta relación ha incluido la obtención de un beneficio financiero o de otro beneficio material a través de Putin o del Gobierno de Rusia", explicó Londres en un comunicado sobre Abramovich, quien también tiene prohibido viajar a Reino Unido.

Además de Abramovich, el gobierno británico publicó una lista de otros siete oligarcas a los que impone sanciones por sus vínculos con el presidente Vladimir Putin, en respuesta a la operación militar Rusia vs Ucrania.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo hoy no "puede haber refugios seguros" para aquellos que apoyan la "feroz agresión de Putin a Ucrania".

"Las sanciones anunciadas hoy son un paso más en el apoyo inquebrantable del Reino Unido al pueblo ucraniano. Seremos implacables en la persecución de quienes permiten la matanza de civiles, la destrucción de hospitales y la ocupación ilegal de aliados soberanos", subrayó Johnson.

Entre los sancionados, además de Abramovich, también figuran Igor Sechin, consejero delegado de la empresa Rosneft, y Oleg Deripaska, con participaciones en el grupo En+ y cuya fortuna se estima en más de 2 mil millones de euros.

Reino Unido emite licencia especial para que Chelsea pueda seguir jugando

Nadine Dorries, ministra de Deportes, dijo que fue emitida una licencia especial para permitir que Chelsea pueda jugar partidos, pagar al personal y permitir a los poseedores de boletos asistir a los partidos, porque no quería dañar a los actuales campeones de futbol europeos y mundiales.

"Sé que esto genera cierta incertidumbre, pero el gobierno trabajará con la liga y los clubes para que se siga jugando al futbol mientras se asegura de que las sanciones lleguen a quienes tienen en la mira", dijo en Twitter.

"Los clubes de futbol son bienes culturales y la base de nuestras comunidades. Estamos comprometidos a protegerlos".

