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Navi Pillay, pionera en derechos humanos, gana el Premio Nobel por sus esfuerzos en promover la paz

El Premio Nobel de este año, quiere recordar al mundo que el estado de derecho nacional e internacional, es la base del sistema que hemos establecido para lograr la paz.

Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026
Los nominados al Nobel se mantienen en secreto, pero el Comité Noruego del Nobel informó que recibió 287 candidaturas para el premio de este año.|Nobel Prize

Escrito por: Jorge Iñigo

Navi Pillay, reconocida abogada sudafricana, es galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 por su incansable labor en la promoción de la paz y el derecho internacional.

El Comité Noruego del Nobel elogió su valentía, integridad y compromiso con los principios jurídicos universales, destacando su contribución en la prevención de actos de guerra y violencia.

Pillay ocupó cargos de gran relevancia en la arena internacional, siendo jueza en tribunales de renombre como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.

Su trayectoria incluye ser Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde abogó incansablemente por los principios fundamentales de justicia y respeto a los derechos humanos.

¿Por qué ganó el Nobel de la Paz?

Antes de su destacada carrera en el ámbito internacional, Pillay fue pionera contra el apartheid (un sistema de segregación racial institucionalizado en Sudáfrica) en defensa de activistas y presos políticos.

En un video publicado en X por Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, Pillay pronunció un discurso improvisado reconociendo su victoria, pues se encontraba en un acto en los tribunales que albergaron los Juicios de Núremberg hace 80 años cuando se enteró de su triunfo.

La entrega del Premio Nobel de la Paz está programada para el 10 de diciembre en Oslo, Noruega, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, quien instituyó este prestigioso galardón.

Este año, el Premio Nobel de la Paz otorgó una cantidad de 12 millones de coronas suecas equivalente a 1.3 millones de dólares. Cabe señalar que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, recibió este premio en 2025 por su lucha en la transición democrática de Venezuela.

Con información de CNN

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