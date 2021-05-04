Así reportó la prensa internacional la tragedia en el metro de la CDMX

Durante la pasada noche se desplomó una estructura que conectaba a las estaciones "Olivos" y "Tezonco" de la Línea 12, provocando una tragedia en el metro de la CDMX.

El siniestro registrado en la Línea 12 del Metro, que hasta el momento ha cobrado la vida de 23 personas y ha dejado docenas de heridos, ha generado un gran impacto en diversas partes del mundo.

Desde Azteca Noticias, te mostramos las portadas y notas de algunos de los principales diarios mundiales y sus respectivos portales en donde se destacó la tragedia ocurrida en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

El emblemático diario estadunidnese "The New York Times", reportó la tragedia en una de sus notas principales.

The New York Times, Estados Unidos

The New York Times:

"Colapso de paso elevado de la Ciudad de México mata al menos a 23".

The New York Times reportó la ragedia en el metro de la CDMX|NYT

Por su parte, el diaro español, "El País", efectuó una cobertura más completa tanto con videoy y fotografías del siniestro en la Línea 12 del metro de la CDMX.

"Estructura deteriorada en una línea del metro envuelta en polémica".

El País, España

El País reportó la ragedia en el metro de la CDMX|El País

La agencia de noticias estadunidense, CNN también efectuó una amplia cobertura y destacó en sus portales las "Imágenes de la tragedia".

CNN, Estados Unidos

CNN reportó la tragedia en el metro de la CDMX|CNN

The Guardian, emblemático medio británico, reportó la tragedia mientras compartió fotografías y videos en el que destacó la tragedia en el metro de la CDMX.

"Al menos menos 23 muertos por derrumbe de paso elevado en el metro de la Ciudad de México".

The Guardian, Reino Unido

The Guardian reportó la tragedia en el metro de la CDMX|The Guardian

El siniestro registrado en la Línea 12 del Metro ha generado un gran impacto en diversas partes del mundo.

En medio de la #emergencia por el colapso en la #Línea12 del #MetroCDMX ante la pandemia por #covid19 equipos especiales ingresaron a la Zona Cero del #accidente para #sanitizar el área.



Aquí unas imágenes de las medidas tomadas pic.twitter.com/IHUULwYkL4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 4, 2021

Desde Francia e Italia, los diaros "Le Figaro" y "Corriere della Sera", también destacaron en sus portales la tragedia en el metro de la CDMX.

Le Figaro:

"Ciudad de México: al menos 23 muertos y 70 heridos en el derrumbe de un puente al momento del paso de un metro"

Le Figaro, Francia

Le Figaro reportó la ragedia en el metro de la CDMX|Le Figaro

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Corriere della Sera, Italia

Corriere Della Sera también reportó la tragedia en el metro de la CDMX

|Corriere Della Sera

Corriere della Sera

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