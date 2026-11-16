A unos meses de las elecciones de 2027, Ricardo Monreal reconoció que existe enojo e inconformidad contra Morena, un escenario que podría intensificar la confrontación política durante los próximos meses.

El coordinador de los diputados morenistas anticipó que la próxima contienda electoral generará mayor tensión y polarización, por lo que consideró fundamental que los comicios se desarrollen de manera pacífica y que sea la ciudadanía quien decida en las urnas.

Las declaraciones del legislador ocurren después del escándalo de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de cuestionamientos sobre el organismo y mientras continúa pendiente la designación de una nueva presidenta.

Monreal admite inconformidad y anticipa un proceso electoral complicado

El legislador reconoció que el ambiente político rumbo a 2027 estará marcado por diferencias y tensiones. En ese contexto, anticipó que la contienda podría generar una mayor polarización, aunque sostuvo que el objetivo debe ser preservar la tranquilidad durante las elecciones.

El coordinador de Morena en San Lázaro puso énfasis en que el resultado debe quedar en manos de los ciudadanos, sin que las diferencias políticas se traduzcan en conflictos durante la jornada electoral.

.@PartidoMorenaMx enfrenta enojo e inconformidad rumbo a 2027.@RicardoMonrealA reconoció el descontento y advirtió mayor tensión y polarización electoral tras los señalamientos de corrupción en el @INEMexico



Ahora busca acuerdos con la oposición para designar a la nueva… pic.twitter.com/GksDkcNRWk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 16, 2026

Morena insistirá en acuerdos para elegir a la nueva presidenta del INE

En paralelo, Monreal informó que continuará buscando acercamientos con los dirigentes de las fuerzas políticas de oposición para alcanzar consensos que permitan avanzar en la designación de la nueva presidenta del INE.

El diputado subrayó que el hecho de que el instituto se encuentre incompleto no significa que Morena deba dejar de lado su responsabilidad de buscar un perfil que garantice condiciones de imparcialidad y certeza.

“No quiere decir esto que dejemos de lado nuestra responsabilidad de buscar los acuerdos y los consensos por una presidencia sustituta que garantice imparcialidad, certeza, profesionalismo, objetividad y honestidad”, afirmó.

Además, adelantó que durante esta semana insistirá en reunirse con los dirigentes para encontrar a la persona que considere adecuada para encabezar el organismo electoral.

“Vamos a insistir esta semana en reunirnos con los dirigentes para buscar una persona idónea”, señaló.