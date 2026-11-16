La disputa interna por la candidatura a la gubernatura de Michoacán rumbo a las elecciones de 2027 sumó un nuevo episodio luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña acudiera a un mitin de Raúl Morón en Morelia, donde le expresó su respaldo político y exigió repetir la encuesta interna de Morena. Durante su intervención, el legislador cuestionó el proceso de selección mediante el cual la dirigencia partidista designó al exfiscal Carlos Torres Piña como su abanderado en la entidad.

Este pronunciamiento se suma al roce que mantienen las dirigencias locales del Partido del Trabajo (PT) y de Morena en el estado. El líder petista en Michoacán, Reginaldo Sandoval, ha manifestado públicamente su apoyo a Raúl Morón y ha advertido que su partido podría competir por separado en los comicios estatales si Morena sostiene la postulación de Carlos Torres Piña.

¿Unidad o fractura en @PartidoMorenaMx?@fernandeznorona llama a cerrar filas, pero en Michoacán exige repetir el proceso interno y respalda a @raulmoronO



Mientras habla de unidad, cuestiona las decisiones de su propio movimiento.



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Antecedentes de la disputa entre Morena y el PT

De acuerdo con el seguimiento documentado previamente por Azteca Noticias, la tensión entre ambos partidos aliados escaló luego de que Reginaldo Sandoval asegurara que la dirigencia nacional de Morena había aceptado reponer la encuesta en Michoacán. Sin embargo, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, desmintió dicha versión públicamente y descartó la repetición de la encuesta interna.

Con la aparición de Gerardo Fernández Noroña en respaldo al aspirante rechazado por la dirigencia nacional, el desacuerdo por la definición de la candidatura involucra también a integrantes de la bancada morenista en el Senado. Mientras continúa el diferendo interno entre Morena y el PT por la representación en la boleta de 2027.