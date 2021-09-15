Planean “nuevo sistema” para viajes internacionales a EU

Estados Unidos planea un "nuevo sistema" para viajes internacionales a su país, que incluirá nuevos procedimientos de mitigación y rastreo de contactos.

Jeff Zients, coordinador de la respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, señaló que Estados Unidos está desarrollando un "nuevo sistema para los viajes internacionales" que incluirá nuevos procedimientos de mitigación y rastreo de contactos.

A la Junta Consultiva de Viajes y Turismo de Estados Unidos, se le informó que el gobierno no tiene previsto relajar inmediatamente ninguna restricción de viaje debido a los casos de la variante Delta de COVID-19.

Jeff Zients, coordinador de la respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca:

"Estamos estudiando la posibilidad de imponer requisitos de vacunación a los ciudadanos extranjeros que viajen a Estados Unidos".

Tune in now for this morning’s COVID-19 briefing with Dr. Fauci, Dr. Murthy, Dr. Walensky, and Jeff Zients. https://t.co/8PEQSuq75e — White House COVID-19 Response Team (@WHCOVIDResponse) September 10, 2021

Casa Blanca considera requisitos de vacunación para prácticamente todos los visitantes extranjeros

Desde inicios del pasado mes de agosto, la agencia Reuters señaló que la Casa Blanca estaba considerando requisitos de vacunación que podrían cubrir a prácticamente todos los visitantes extranjeros.

El gobierno de Estados Unidos quiere levantar las restricciones de viaje tan pronto como le sea posible, por lo que trabaja para que en breve se pueda reemplazar a las restricciones actuales, con un nuevo sistema para los viajes internacionales que sea más seguro, más robusto y sobre todo sostenible.

Cabe recordar que las restricciones extraordinarias a los viajes en Estados Unidos se impusieron por primera vez en enero de 2020 a China, con la finalidad de hacer frente a la propagación del COVID-19, y desde ese entonces se han añadido otros países, el más reciente la India, el pasado mes de mayo.

The Biden administration sounds totally incoherent in this article. How is asking passengers for a vaccine card before a flight to the United States more burdensome than demanding a medical test? https://t.co/0oJwlXYNSg — Anthony LaMesa (@ajlamesa) September 15, 2021

Polémica por restricciones de viajes a Estados Unidos

Muchos críticos de las restricciones impuestas por Estados Unidos, aseguran que ya no tienen sentido porque algunas naciones con altos índices de infecciones por COVID-19, no se encuentran en la lista de restricciones, mientras que algunos países que se encuentran en la "lista negra", tienen la contingencia sanitaria bajo control.

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Hasta la fecha (15 de septiembre de 2021), Estados Unidos prohíbe la entrada a la mayoría de los ciudadanos no estadunidenses que en los últimos 14 días hayan estado en el Reino Unido, los 26 países de Schengen en Europa, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil. Además, prohíbe los viajes no esenciales de la mayoría de los ciudadanos no estadunidenses en las fronteras terrestres de Estados Unidos con México y Canadá.