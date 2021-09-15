El presidente de Israel, Isaac Herzog recibió en Jerusalén las seis cartas credenciales de los nuevos embajadores en dicho país, entre ellas se encuentran la de Grecia, Estonia, Bahréin, España, el Vaticano y México.

Isaac Herzog recibió las credenciales de nuevos embajadores en Israel

La ceremonia se llevó acabo en la residencia presidencial de Israel. Los diplomáticos fueron recibidos por la orquesta de la FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), que interpretó los respectivos himnos nacionales. Posteriormente, presentaron sus cartas de acreditación para después firmar en el libro de visitas de la residencia presidencial y por último la orquesta concluyó su actuación al entonar el himno nacional de Israel.

Buscan fomentar el comercio entre Israel y México

El primer país en presentar su carta de acreditación como embajador fue México, el diplomático mexicano Mauricio Escanero Figueroa, aprovechó la ocasión para entregarle al presidente Herzog, una invitación para visitar México el próximo año, con el motivo del aniversario 70° del establecimiento de las relaciones entre ambos países.

La invitación fue recíproca ya que el presidente israelí expresó sus deseos por reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, da la bienvenida a nuevos embajadores en Israel, entre ellos México, en la residencia presidencial en Jerusalén.|AMIR COHEN/REUTERS

Bahréin e Israel cumplen primer aniversario de buenas relaciones

Por otro lado Bahréin, celebraba su primer aniversario de la normalización de las relaciones de ambos países (Israel y Bahréin), por lo que después de la ceremonia el embajador Khaled Yusuf Al Jalahma e Isaac Herzog mantuvieron una reunión de trabajo.

Al finalizar su reunión, el presidente israelí señaló:

"La creciente asociación entre nuestros países es un modelo para todo el Oriente Medio, y espero que otros Estados de nuestra región se inspiren en su ejemplo".

Estonia presenta nuevo embajador en Israel

La República de Estonia fue otro país que presentó a su nuevo embajador, el diplomático Veikko Kala. El presidente israelí pidió al nuevo embajador que enviara sus felicitaciones a su nuevo presidente electo, Alar Karis. El tema a tratar entre Isaac Herzog y Veikko Kala fue cómo pueden cooperar como dos naciones modernas y altamente digitalizadas.

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Relaciones diplomáticas entre Israel y México

México e Israel establecieron relaciones diplomáticas el día 1 de julio del año de 1952. Sus embajadas se encuentran en la Ciudad de México y Tel Aviv, respectivamente.

Las relaciones entre ambos países, que se caracterizan por una gran identidad cultural, han enriquecido sus nexos gracias al gran desarrollo comercial y económico que han logrado.

Actualmente hay 415 empresas con inversión de Israel en México, sin olvidar las exportaciones de México a Israel como automóviles tipo turismo, aparatos eléctricos de telefonía, vehículos para transporte de mercancías, máquinas para el procesamiento de datos y refrigeradores.

Del año de 1999 a junio del 2021, la inversión extranjera directa (IED) de Israel en México, sumó 2,223.8 millones de dólares. Equivalente al 0.4% de la inversión extranjera directa total recibida por México.

Por lo que este nuevo periodo diplomático entre ambas naciones seguirá fortaleciendo sus relaciones comerciales y económicas.