Dan a conocer la boleta para elegir a candidato de Morena

Ciudad de México. Este lunes se dio a conocer la boleta mediante la cual será elegido el candidato para encabezar la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación para las elecciones presidenciales de 2024.

La boleta tiene una forma peculiar circular, como rueda de la fortuna. En ella están escritos los nombres de los aspirantes. Por parte de Morena están: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Representando al PT está Gerardo Fernández Noroña, quien personalmente decidió que su nombre se viera reflejado simplemente como “Noroña”. Por parte del Partido Verde está Manuel Velasco.

¿Por qué la boleta para elegir al candidato o candidata de Morena es redonda?

El presidente nacional de Morena explicó que la forma circular de la boleta es por recomendación de las encuestadoras, ya que, según expertos, no habrá ningún tipo sesgo.

"La boleta está impresa en papel de seguridad, tiene distitas medidas visibles y no visibles, tienen un folio único, tienen un código QR. Estas boletas al inicio de cada jornada van a ser firmadas atrás por los representantes de los aspirantes de tal manera que no se puedan cambiar ni falsificar".

Este domingo 27 de agosto concluyó el periodo de recorridos y asambleas informativas de cada aspirante que realizaron a lo largo del país. Esta semana iniciará el periodo de encuesta para determinar quién será el coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación que será contendiente a la presidencia en las elecciones del 2024.

¿Cómo se realizará la encuesta para elegir al candidato de Morena?

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, informó que se levantarán 12 mil 500 cuestionarios. La Comisión de Morena y cada empresa encuestadora contratada realizarán 2 mil 500. Esta encuesta se realizará desde este 28 de agosto al 3 de septiembre, del 4 al 6 se procesarán los cuestionarios y por último el 6 se darán los resultados de este proceso.

Las encuestas se realizarán de manera domiciliaria, en hogares que no presenten propaganda de alguno de los aspirantes de Morena. Asimismo, Durazo señaló que hay una cadena de custodia que garantizará la seguridad durante todo el proceso, “desde el levantamiento, hasta la apertura de sobres lacrados y firmados por cada uno de los representantes y por supuesto el conteo final”, refirió el presidente del Consejo Nacional de Morena.

