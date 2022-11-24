Arriba presidente de Ecuador, Guillermo Lasso a México

Esta noche de este miércoles el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acompañado de su esposa, María de Lourdes Alcivar, arribaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Se reunirá con el presidente López Obrador.

El presidente de Ecuador y su comitiva fueron recibidos por Martín Borrego, director general para América Latina de la cancillería y Raquel Serur, embajadora de México en Ecuador.

El presidente de #Ecuador, @LassoGuillermo, acompañado de su esposa, María de Lourdes Alcívar, llegó a #México.



Mañana serán recibido en Palacio Nacional por el presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/IvHemiXZca — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

Se prevé que este jueves serán recibidos en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador.