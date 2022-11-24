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Arriba presidente de Ecuador, Guillermo Lasso a México

Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llegó la noche de este miércoles al Aeropuerto Felipe Ángeles acompañado de su esposa María de Lourdes Alcivar.

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Llegada presidente de Ecuador

Escrito por: Laura Casillas

Esta noche de este miércoles el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acompañado de su esposa, María de Lourdes Alcivar, arribaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Se reunirá con el presidente López Obrador.

El presidente de Ecuador y su comitiva fueron recibidos por Martín Borrego, director general para América Latina de la cancillería y Raquel Serur, embajadora de México en Ecuador.

Se prevé que este jueves serán recibidos en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador.