Finlandia se convierte en miembro de la OTAN motivada por la invasión rusa a Ucrania

Finlandia es, desde este martes, el miembro 31 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), completando un cambio histórico en su política de seguridad motivado por la invasión rusa a Ucrania.

Pekka Haavisto, ministro de Asuntos Exteriores finlandés, completó el proceso de adhesión con la entrega de un documento oficial al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la sede de la OTAN en Bruselas.

Sauli Niinistö, presidente finlandés, aseguró que con la incorporación de su país a la Organización comienza una nueva era cuyo objetivo es maximizar la seguridad, fortalecer su posición internacional y libertad de movimiento.

“Finlandia es un país estable que lucha por una resolución pacífica de conflictos. Los principios y valores que son importantes para nosotros seguirán siendo el principio rector de nuestra política exterior también en el futuro”, aseguró Sauli Niinistö.

El presidente se refirió a Suecia, país que junto a Ucrania solicitó unirse a la OTAN tras la invasión rusa, pero se encontraron con las inesperadas objeciones de Turquía, que forma parte de la alianza desde 1952.

La adhesión de Finlandia a la OTAN es algo “histórico”: Stoltenberg

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, mencionó que esta adhesión es un paso histórico porque ayudará a que el país nórdico sea más seguro y la Organización más fuerte.

“Al convertirse en miembro, Finlandia obtendrá una garantía de seguridad inquebrantable. El artículo 5, nuestra cláusula de defensa colectiva, uno para todos, todos para uno, se aplicará a partir de hoy para Finlandia", añadió.

Stoltenberg también recordó a Suecia, que por ahora espera la ratificación en los parlamentos para incorporarse a la Organización. “Confío en que eso sucederá”, dijo el secretario.

En marzo de este año, Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, aprobó la candidatura de Finlandia para sumarse a la OTAN debido a que el país nórdico tomó medidas concretas para cumplir sus promesas de actuar contra los terroristas y liberar las exhortaciones de defensa.

La solicitud para incorporarse a la alianza la realizaron Finlandia y Suecia en mayo de 2022, durante décadas permanecieron como países neutrales, pero después de la invasión rusa a Ucrania, sus parlamentos dieron el aval para que ambos gobiernos solicitaran unirse a la alianza militar encabezada por Estados Unidos.

¿Qué países son miembros de la OTAN?

La OTAN es una alianza militar formada en 1949 por 12 países, entre los que se encontraban Canadá, Italia, Estados Unidos y Reino Unido; con el tiempo se unieron más naciones, haciendo que actualmente esté conformada por 31 miembros, incluida Finlandia.

Estos son los países que conforman la OTAN: Albania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Dinamarca, estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y Finlandia.