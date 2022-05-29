Turquía no dejará entrar en la OTAN a países que apoyan el terrorismo

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan dijo que las conversaciones de la semana pasada con las delegaciones de Suecia y Finlandia no estuvieron al "nivel esperado" y que Turquía no puede decir que sí a los países que "apoyan el terrorismo" para entrar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), informó el domingo la emisora estatal TRT Haber.

Turquía se ha opuesto a la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN, frenando una operación que permitiría una ampliación histórica ante la invasión rusa de Ucrania. Los últimos comentarios de Erdogan indican que su oposición continúa.

"Mientras Tayyip Erdogan sea el jefe de la República de Turquía, definitivamente no podemos decir 'sí' a que los países que apoyan el terrorismo entren en la OTAN", dijo a periodistas a su regreso de un viaje a Azerbaiyán el sábado.

Dos fuentes habían dicho a Reuters que las conversaciones del miércoles no avanzaron mucho y que no estaba claro cuándo se celebrarían nuevas reuniones. Los 30 miembros de la OTAN deben aprobar los planes de ampliación de la alianza occidental.

Por esta razón a #Rusia le aterra tanto la entrada de #Finlandia y #Suecia a la #OTAN.



Como pueden ver, el Mar Báltico estaría controlado por la alianza. pic.twitter.com/4aA4ufqpJm — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) May 28, 2022

Turquía impugnó las ofertas de Suecia y Finlandia para pertenecer a la OTAN con el argumento de que albergan a personas vinculadas al grupo militante del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y otras personas que consideras terroristas. También porque detuvieron las exportaciones de armas a Ankara en 2019.

"No son honestos ni sinceros. No podemos repetir el error cometido en el pasado con respecto a los países que abrazan y alimentan a esos terroristas en la OTAN, que es una organización de seguridad", dijo.

Suecia y Finlandia han dicho que condenan el terrorismo y han celebrado la posibilidad de coordinarse con Turquía.

Erdogan también dijo que Turquía desea que la guerra entre Rusia y Ucrania termine lo antes posible, pero señaló que la situación es cada día más negativa.

"El lunes tendré llamadas telefónicas tanto con Rusia como con Ucrania. Seguiremos animando a las partes para que funcionen los canales de diálogo y la diplomacia", sostuvo.