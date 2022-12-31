Presidentes del mundo reaccionan a la muerte de Benedicto XVI

Presidentes de todo el mundo publicaron mensajes de despedida y condolencias por la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció este sábado a los 95 años de edad, en un monasterio aislado en el Vaticano.

Los líderes mundiales mencionaron que Benedicto XVI fue un teólogo de renombre, algunos hasta recordaron cuando lo conocieron en persona.

El Papa Emérito Benedicto XVI también es recordado por haber renunciado a su cargo como líder de la Iglesia Católica en 2013, convirtiéndose en el primero en hacer en 600 años.

Presidentes reaccionan a la muerte de Benedicto XVI

Volodimir Zelensky

Uno de los primero en enviar sus condolencias fue el presidente de Ucrania Volodimir Zelensky, quien compartió el mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Expreso mis más sinceras condolencias al Papa Francisco, la jerarquía y los fieles de la Iglesia Católica en todo el mundo por la muerte del Papa Benedicto XVI, un destacado teólogo, intelectual y promotor de valores universales”, escribió el mandatario ucraniano.

I express my sincere condolences to Pope Francis @Pontifex, the hierarchy and the faithful of the Catholic Church all over the world on the death of Pope Benedict XVI – an outstanding theologian, intellectual and promoter of universal values. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2022

Rey Carlos III

A través de la cuenta de Twitter de la Familia Real, el Rey Carlos III envió sus condolencias:

“Recibí la noticia de la muerte de su predecesor, el Papa Emérito Benedicto XVI, con profunda tristeza”, dijo Carlos en el mensaje publicado en el sitio web oficial de la Familia Real.

“Recuerdo con cariño mi encuentro con Su Santidad durante mi visita al Vaticano en 2009”, añadió.

The King has sent a message of condolence to Pope Francis following the death of Pope Emeritus Benedict XVI: — The Royal Family (@RoyalFamily) December 31, 2022

Ursula Von der Leyen

El mensaje de la presidenta de la Unión Europea fue: “La muerte del Papa Benedicto XVI me entristece. Mi simpatía va para todos los católicos. Había enviado una fuerte señal a través de su renuncia. Primero se vio a sí mismo como un servidor de Dios y de su Iglesia. Una vez que su fuerza física decayó, continuó sirviendo a través del poder de sus oraciones".

Pope Benedict’s passing saddens me. My sympathy goes out to all Catholics.



He had set a strong signal through his resignation. He saw himself first as a servant for God and his Church.



Once his physical strength waned, he continued to serve through the power of his prayers. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 31, 2022

Antonio Guterres

El Secretario General de la ONU envió el siguiente mensaje:

“Con gran tristeza me he enterado del fallecimiento de Su Santidad el Papa Emérito Benedicto XVI.

“Ofrezco mis más profundas condolencias a los católicos y otras personas de todo el mundo que se sintieron inspirados por su vida de oración y tenaz compromiso con la no violencia y la paz”.

It is with great sadness that I have learned of the passing of His Holiness Pope Emeritus Benedict XVI.



I offer my deepest condolences to Catholics and others around the world who were inspired by his life of prayer and tenacious commitment to non-violence and peace. — António Guterres (@antonioguterres) December 31, 2022

Lula da Silva

El presidente electo de Brasil dijo que “Recibí con tristeza la noticia del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre su compromiso con la fe y las enseñanzas cristianas durante su visita a Brasil en 2007 y al Vaticano. Deseo consuelo a los fieles y admiradores del Santo Padre”.

Pedro Sánchez

El presidente de España envió sus condolencias en Twitter.

Mis más sentidas condolencias a la Iglesia Católica por el fallecimiento de Su Santidad Benedicto XVI. Un gran teólogo entregado al servicio de los demás, la justicia y la paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 31, 2022

Guillermo Lassso

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, manda codolenias a Benedicto XVI.

Conmovido con la noticia del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, envío mis sentimientos de pesar y los del pueblo ecuatoriano al Papa Francisco y a todos los católicos del orbe. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) December 31, 2022

Jair Bolsonaro

El aún presidente de Brasil también compartió un mensaje sobre la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI.

"Papa Benedicto XVI - Recibí, con gran pesar, la noticia de la muerte del Papa (emérito) Benedicto XVI. - Aunque tu pontificado fue breve, deja un inmenso legado para la Iglesia católica, para todos los cristianos y para la humanidad".

Papa Bento XVI



- Recebi, com grande pesar, a notícia do falecimento do Papa (emérito) Bento XVI.



- Embora seu pontificado tenha sido curto, deixa um legado imenso para a Igreja católica, para todos os cristãos e para a humanidade. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) December 31, 2022

AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de condolencias.