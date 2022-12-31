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Presidentes del mundo reaccionan a la muerte de Benedicto XVI

Presidentes y líderes mundiales enviaron mensajes de condolencias para despedir al Papa Emérito Benedicto XVI, quien murió a los 95 años de edad.

El Papa Emérito Benedicto XVI dejó su testamento espiritual escrito desde 2006
El Papa Emérito Benedicto XVI dejó su testamento espiritual escrito desde 2006|Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

Presidentes de todo el mundo publicaron mensajes de despedida y condolencias por la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció este sábado a los 95 años de edad, en un monasterio aislado en el Vaticano.

Los líderes mundiales mencionaron que Benedicto XVI fue un teólogo de renombre, algunos hasta recordaron cuando lo conocieron en persona.

El Papa Emérito Benedicto XVI también es recordado por haber renunciado a su cargo como líder de la Iglesia Católica en 2013, convirtiéndose en el primero en hacer en 600 años.

Presidentes reaccionan a la muerte de Benedicto XVI

Volodimir Zelensky

Uno de los primero en enviar sus condolencias fue el presidente de Ucrania Volodimir Zelensky, quien compartió el mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Expreso mis más sinceras condolencias al Papa Francisco, la jerarquía y los fieles de la Iglesia Católica en todo el mundo por la muerte del Papa Benedicto XVI, un destacado teólogo, intelectual y promotor de valores universales”, escribió el mandatario ucraniano.

Rey Carlos III

A través de la cuenta de Twitter de la Familia Real, el Rey Carlos III envió sus condolencias:

“Recibí la noticia de la muerte de su predecesor, el Papa Emérito Benedicto XVI, con profunda tristeza”, dijo Carlos en el mensaje publicado en el sitio web oficial de la Familia Real.

“Recuerdo con cariño mi encuentro con Su Santidad durante mi visita al Vaticano en 2009”, añadió.

Ursula Von der Leyen

El mensaje de la presidenta de la Unión Europea fue: “La muerte del Papa Benedicto XVI me entristece. Mi simpatía va para todos los católicos. Había enviado una fuerte señal a través de su renuncia. Primero se vio a sí mismo como un servidor de Dios y de su Iglesia. Una vez que su fuerza física decayó, continuó sirviendo a través del poder de sus oraciones".

Antonio Guterres

El Secretario General de la ONU envió el siguiente mensaje:

“Con gran tristeza me he enterado del fallecimiento de Su Santidad el Papa Emérito Benedicto XVI.

“Ofrezco mis más profundas condolencias a los católicos y otras personas de todo el mundo que se sintieron inspirados por su vida de oración y tenaz compromiso con la no violencia y la paz”.

Lula da Silva

El presidente electo de Brasil dijo que “Recibí con tristeza la noticia del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre su compromiso con la fe y las enseñanzas cristianas durante su visita a Brasil en 2007 y al Vaticano. Deseo consuelo a los fieles y admiradores del Santo Padre”.

Pedro Sánchez

El presidente de España envió sus condolencias en Twitter.

Guillermo Lassso

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, manda codolenias a Benedicto XVI.

Jair Bolsonaro

El aún presidente de Brasil también compartió un mensaje sobre la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI.

"Papa Benedicto XVI - Recibí, con gran pesar, la noticia de la muerte del Papa (emérito) Benedicto XVI. - Aunque tu pontificado fue breve, deja un inmenso legado para la Iglesia católica, para todos los cristianos y para la humanidad".

AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de condolencias.