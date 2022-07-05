Preso pide retrasar su ejecución para donar un riñón en Texas

El preso Ramiro Gonzales condenado a pena de muerte en Texas, Estados Unidos, envió una carta al gobernador del estado Greg Abbott, para solicitarle que detenga su ejecución o que por lo menos la retrase 180 días para donar un riñón.

Los abogados del preso explicaron en la carta que Ramiro Gonzales desea convertirse en un altruista en vida y los médicos de Texas lo evaluaron como “un candidato excelente” para convertirse en un donante de riñón.

“Por lo menos, concédale a Ramiro Gonzales un aplazamiento de 180 días para permitirle salvar una vida al convertirse en un donante altruista de riñón. Esto es especialmente importante porque Ramiro ha sido evaluado como un ‘candidato excelente’”, se lee en la carta.

Tras la misiva, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas tiene previsto votar sobre el caso de Ramiro Gonzales el próximo 11 de julio, dos días antes de la fecha programada para su ejecución con una inyección letal.

¿Por qué está condenado a pena de muerte Ramiro Gonzalez?

Las autoridades de Texas condenaron a pena de muerte a Ramiro Gonzales por el asesinato de Bridget Townsend, crimen que cometió cuando cumplió 18 años, y sus abogados alegan que lo hizo en un momento vulnerable.

Ya que, dijero, estaba recuperándose de la adicción a las drogas y estaba traumatizado por las secuelas de una infancia difícil, marcada por el abuso físico y sexual, así como la pobreza y el abandono.

¿Un preso se puede convertir en un donante de órganos?

De acuerdo con la Asociación Médica Mundial (AMM), los presos y otras personas en custodia no pueden ser donantes de órganos, a menos que sea para un familiar directo.

“La toma de decisión libre e informada es un proceso que requiere del intercambio y comprensión de la información y de voluntariedad. Puesto que los presos y otras personas en custodia no pueden dar un consentimiento libre y pueden estar bajo presión, sus órganos no se deben utilizar para trasplante, excepto para los miembros de su familia directa”.

La AMM indica que los presos deben ser informado sobre los riesgos y beneficios antes de firmar su consentimiento.

Sin embargo, sí pueden dar su consentimiento para ser donantes después de la muerte, siempre y cuando los familiares también firmen su consentimiento sobre los deseos del preso.

Sin embargo, Estados Unidos no cuenta con una ley que prohiba que los presos donen órganos, pero la comunidad de trasplantes pide que los presos no sean considerados como donadores debido al alto riesgo de contraer enfermedades en las prisiones.

Presos que pidieron ser donantes en Estados Unidos

El caso de Ramiro Gonzales no es el primero en el que un preso pide ser un donante de algún órgano. En 1995, Steven Shelton, un preso condenado a pena de muerte poe asesinado en Delawere, logró donar su riñón a su mamá, antes de cumplirse su ejecución.

Más tarde, en 2013, Ronald Phillips también logró retrasar su ejecución en Ohio para que se revisara su solicitud de donar un órgano a su mamá, sin embargo, la solicitud fue desestimada y su ejecución se llevó a cabo en 2017.

